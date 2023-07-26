〈台股盤後〉AI股輪動傳金權值股穩盤 量縮跌36點收17162點

美國聯準會 (Fed) 利率決策會議前夕，市場觀望，台股今 (26) 日開高震盪，股匯不同調，電子三雄全軍覆沒，廣達、緯創等 AI 概念股續強，盤面由傳金權值股扮演穩盤角色，權王台積電拉尾盤，終場指數跌幅收斂、下跌 36.34 點，收 17162.55 點，回測五日線，成交量縮至 3630.68 億元。

觀察權值股表現，電子三雄台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 全數收黑，其中聯發科跌幅達 1.5%，表現最弱勢；搭上 AI 題材的電子權值股表現續強，廣達 (2382-TW) 強漲 4%，光寶科 (2301-TW) 漲幅也超過 3%，緯創 (3231-TW) 勁揚近 3%。

台積電概念股續強，弘塑 (3131-TW) 強攻漲停，均華 (6640-TW) 強漲超過 6%，志聖 (2467-TW)、辛耘(3583-TW)、聯華(1229-TW) 表現也不俗。

碳權概念股表現續強，軟體族群一枝獨秀，資通 (2471-TW)、凌群(2453-TW)、叡揚(6752-TW)、倍力(6874-TW) 續飆漲停，東捷資訊 (6697-TW) 也狂拉超過 8%。

高價股方面，不少個股挑戰千元大關無功而返，其中保瑞 (6472-TW) 跳水遭摜至跌停，川湖重挫超過 7%，祥碩跌幅也超過 6%。