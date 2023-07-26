〈美股盤後〉Fed周三揭曉利率政策決定 道瓊連12紅

市場持續聚焦美股財報與聯準會即將公布的利率政策決定，美股主指週二 (25 日) 穩步走高。

微軟、Alphabet 即將發布最新財報，大型科技股成為買盤焦點，半導體公司恩智浦財報財測俱佳，晶片股漲勢順帶推動科技股進一步走高。阿拉斯加航空財測不佳，航空股則遭遇亂流。

那指週二收盤揚升超過 0.6%，標普收紅 0.28%。道瓊小漲 26.83 點，連續第 12 個交易日上漲，升至 2022 年 4 月以來的最高水平，並創 2017 年以來最長連續上漲紀錄。

政經消息，聯準會將於美東時間週三公布利率會議結果，市場共識是升息 1 碼，預測這是自 2022 年 3 月以來的第 11 次升息，但重點仍在於，這是否是本輪升息週期的最後一次升息。

共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫 (Kevin McCarthy) 週二發出了迄今為止最強烈的訊號，即共和黨可能對拜登發起彈劾調查。白宮則譴責共和黨彈劾的所有舉動。

國際貨幣基金 (IMF) 週二小幅上調對今年全球經濟成長預期，原因是第一季經濟活動具有彈性、通膨正在回落，加上銀行業的嚴重壓力已經消退，但 IMF 仍警告稱經濟並未完全走出下行風險，全球央行緊縮政策可能持續下去。

地緣政治方面，華爾街日報 24 日獨家報導，拜登政府考慮取消對中國公安部法醫研究所的制裁，以交換美中在對抗鴉片類藥物芬太尼 (Fentanyl) 的合作，惟美中尚未達成共識。

週二 (25 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊中有 5 大板塊走高，材料 (+1.76%)、資訊科技 (+1.19%) 和能源 (+0.57%) 板塊漲幅居前，金融 (-0.83%)、房地產 (-0.74%) 表現墊底。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊揚向上。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.26%；Meta (META-US) 漲 0.98%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.45%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.56%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.70%。

道瓊成分股多收高。3M (MMM-US) 大漲 5.33%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 1.77%；英特爾 (INTC-US)1.4%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.04%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.56%。

費半成分股普遍收紅。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.24%；AMD (AMD-US) 上漲 2.16%；美光 (MU-US) 上漲 0.31%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.19%；高通 (QCOM-US) 漲 0.78%；輝達 (NVDA-US) 上漲 2.39%。

台股 ADR 氣勢如虹。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.11%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.05%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.10%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.38%。

企業新聞

恩智浦 (NXPI-US) 週二勁揚 4.27% 至每股 219.89 美元。恩智浦第二季營收獲利優於市場預期，第三季的財測意外強勁，看好汽車製造商提高產量的需求將緩解消費電子市場低迷不振帶來的衝擊。

通用汽車 (GM-US) 下滑 3.63% 至每股 37.92 美元。通用汽車公布第二季強勁的營收和利潤，由於汽車強勁需求和減少了支出，該公司今年二度上調全年利潤預期。通用執行長 Mary Barra 表示，該公司計劃採取進一步的成本削減措施，投資人擔心這些措施會抑制新產品的推出。

阿拉斯加航空 (ALK-US) 暴跌 9.66% 至每股 37.92 美元。阿拉斯加航空公布亮眼的財報，但該公司營收增長放緩的財測令投資人感到不安，拖累其他航空公司。

英特爾 (INTC-US) 走高 1.40% 至每股 34.10 美元。英特爾與 Ericsson 合作開發定制 5G 晶片，兩家公司沒提供何時上市的詳細資訊，但英特爾曾表示 18A 製程技術將於 2025 年準備就緒。

金融控股公司 Banc of California (BANC-US) 週二盤後宣布收購區域銀行 PacWest Bancorp (PACW-US)，受到併購消息利多影響，加州銀行收紅 11.17% 至每股 14.62 美元。盤後股價噴漲逾 7%。PacWest 週二暴跌 27.04% 至每股 7.69 美元，盤後股價飆高超過 33%。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.45% 至每股 193.62 美元。疫情爆發以來，蘋果就未曾調整 iPhone 新機價格 (美元計價)，《彭博》報導，蘋果正在考慮調漲 iPhone 15 Pro 系列新機的價格，盼能藉此提高整體收入。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.40% 至每股 265.28 美元。特斯拉披露的文件顯示，該公司今年第二季在中國市場實現營收 57.31 億美元，年增 51.33%，第二季全球營收為 249.27 億美元，年增 47%，再創新高。

經濟數據

美國 5 月 FHFA 房價指數月率報 0.7%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 5 月 FHFA 房價指數年率報 2.8%，預期 2.6%，前值 3.1%

美國 7 月經濟評議會消費者信心指數報 117.0，預期 111.8，前值 110.1

華爾街分析

Cantor Fitzgerald 機構分析師 Eric Johnston 表示：「顯然，市場有很大的動力推前，但我們認為基本面背景仍相當消極。股票尚未反映出負面的基本面因素，我們認為美國經濟經濟增長面臨下行風險。」

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 認為，美國和中國的經濟低迷，以及美債殖利率曲線倒掛，將壓倒目前圍繞人工智慧的炒作和對市場持續反彈的信心，導致股市下跌。

摩根大通策略師認為，標普 500 指數的股票集中度和集中趨勢目前處於 60 年來高位，警告市場過於樂觀，預測股市將回落而波動性也將同時回歸。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主