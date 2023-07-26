安卓版ChatGPT來了！美印等四國家率先登場

OpenAI 周二（25 日）宣布，現在美國、印度、孟加拉、巴西四個國家的用戶可以在 Google Play 應用程式商店下載安卓（Android）版 ChatGPT 的應用程式（App），並提供了相關連結。OpenAI 還說，打算在下周把這一 App 推廣到更多國家。

安卓版 ChatGPT 如期而至。(圖：Google Play 商店)

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今年 5 月蘋果 (AAPL-US)iOS 版 ChatGPT App 發布時，OpenAI 表示，將「很快」推出安卓版。和上周 OpenAI 的預告一致，安卓版 ChatGPT 本周如期而至。

ChatGPT 的 App 可以同步使用者在不同設備使用的歷史記錄，支援語音輸入。用戶可以用 App 向 ChatGPT 提問，得到即時的答案，也可以得到 ChatGPT 的建議，讓 ChatGPT 代寫電子郵件或 PPT 的文本。

值得注意的是，安卓版 ChatGPT 的到來正逢該人工智慧（AI）聊天機器人進入使用者成長的瓶頸期。

根據 SensorTower 數據，今年 6 月，ChatGPT 和微軟 (MSFT-US) 必應(Bing)App 的安裝量下降 38%，而 SimilarWeb 的數據顯示，6 月 ChatGPT 網站全球桌面和行動版的流量較 5 月下降 9.7%，網站的獨立訪問量下降 5.7%，每名用戶花在網站上的時間平均減少 8.5%。

而且新版 GPT 面臨更多的「變笨」質疑。上月有用戶指出，大型語言模型天花板 GPT-4 變笨了。最近有論文論證，GPT-4 數學能力雪崩，程式編碼能力也變差。

有語言模型領域專家猜測，這是因為 OpenAI 正在創建多個行為類似於大型模型、但運行成本較低的小型 GPT-4 模型，用這種混合專家模型（MOE）悄悄「降本增效」。

OpenAI 曾回應，自 3 月 14 日發布 GPT-4 以來，大型語言模型的本體一直處於靜態，不存在大量外部資料污染模型的情況，但承認大模型本身存在不穩定性，因此對於相通的提示詞，大模型存在回答前後不一致的情況。上周 OpenAI 說，將繼續更新應用程式介面（API）。

此外，AI 競爭如火如荼，OpenAI 還面對湧現的對手。上周，OpenAI 的大金主微軟「劈腿」Meta(META-US)，宣布攜手 Meta 發布開源 AI 模型 Llama 的商用版，為企業提供 OpenAI 和 Google 模型的平價替代產品。