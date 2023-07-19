微軟推出AI商用軟體訂閱服務 分析師：有助提高雲端收入20%

人工智慧 (AI) 正在大舉進入商業模式。微軟 (MSFT-US) 大張旗鼓地推出 AI 版 office 365，定價遠高於預期，微軟股價應聲上漲至創紀錄新高。

微軟周二 (18 日) 在全球合作伙伴大會上宣布，針對 Office 365 E3、E5、商業標準版和商業進階版的企業訂戶，Microsoft 365 Copilot 的定價爲每個訂戶每月 30 美元。

這意味着，加入 AI 功能後的軟體價格有大幅度的提升，微軟把商業用戶 Office 服務的定價最高提升 2 倍多。此外微軟還表示，將提供 Bing Chat Enterprise 獨立訂閱服務，注重保護用戶隱私，定價是每位用戶每月 5 美元。

微軟在聲明中指出，Microsoft 36 Copilot 可以在 Microsoft Word 中激發用戶的創造力，在 Excel 中分析數據，在 PowerPoint 中設計展示文稿，清理 Outlook 收件箱，在 Microsoft Teams 中總結會議內容等等。

微軟股價應聲大漲 4%，達到 359.49 美元，創下歷史新高。

對此，伯恩斯坦分析師莫爾德勒 (Mark Moerdler) 發表研究報告指出，365 Copilot 的價格高於預期，相當於漲價 53% 至 240%，具體取決於特定客戶使用不同的版本。

他指出：「這次發布的重點是 Microsoft 365，而不是 Office 365 中更小的工具和軟體。微軟可能認爲，這不僅是進一步推動新訂閱的方式，也是將更多用戶轉移到人均價格更高的 Office 的方式。」

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 認爲：「這次宣布的定價將拓展微軟雲端計算 AI 市場機會，最快可在 2025 年將雲端計算年收入提高 20%。」

花旗銀行分析師拉德克 (Tyler Radke) 同樣認為：「定價遠高於預測的每月 5 至 20 美元，雖然離全面上市可能還有好幾個月的時間，但我們認爲這是一個極大的利多。」