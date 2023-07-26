〈紐約匯市〉美元指數表現平淡 市場寄望央行為政策前景提供清晰指引

美元指數周二 (25 日) 走勢平淡，投資人寄望本周的三場主要央行會議為貨幣政策前景提供更清晰的指引。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小貶 0.06%，至 101.28。美國經濟穩健的跡象，幫助美元自此前觸及的 15 個月低點以及對歐元的疲軟走勢復甦。

就業市場持續緊張和通膨回落的背景下，美國 7 月消費者信心指數升至兩年高點，為短期經濟前景帶來提振。儘管如此，美國經濟研究聯合會 (the Conference Board) 周二公布的調查結果仍提供複雜信號，在聯準會 (Fed) 大幅升息後，消費者仍對明年可能陷入經濟衰退感到擔憂。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 認為，除了 Fed 之外，市場同時也密切關注歐洲央行 (ECB) 還有日本央行(BOJ)，因此外匯波動性仍可能維持在高檔。

歐元貶近 0.1% 至 1.1053 美元，連續六個交易日走低。

歐元區經濟放緩的證據逐漸增加。近期一項調查顯示歐元區第二季貸款需求創下歷史新低，德國本月商業信心也出現惡化，日前公布的歐元區採購經理人指數 (PMI) 也遜於預期。

Fed 即將在周三 (26 日) 結束為期兩天的利率會議，歐洲央行和日本央行則定於周五 (28 日) 公布決策結果，除了央行會議，市場還關注本周的重量級科技股財報。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示，在過去一周裡，市場對 Fed 和 ECB 9 月政策的看法搖擺不定，投資人將藉著本周會議，釐清央行決策者的一些看法。

繼昨日之後，日元再升逾 0.3%，至 140.96 日元兌 1 美元，英鎊最新交易價為 1.29 美元，自兩周低點回升，漲幅逾 0.6%。

離岸人民幣兌美元升 0.63%，至 7.1364 人民幣兌 1 美元，為近兩周新高。中國宣布任命潘功勝為中國人民銀行新任行長，接替易綱。

加密貨幣方面，比特幣漲 0.34% 至 29,231.8 美元，以太幣漲逾 0.6% 至 1,860.8 美元。

截至台灣時間周三 (26 日) 約 6:00 價格: