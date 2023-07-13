OpenAI有違反消保法之嫌？傳FTC已展開調查

根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）周四（13 日）報導，美國聯邦貿易委員會（FTC）已對 ChatGPT 母公司 OpenAI 展開廣泛調查，審查其是否違反消費者保護法，將使用者個人聲譽和資料置於危險之中。

《華盛頓郵報》援引一份文件報導，FTC 向 OpenAI 發出長達 20 頁的文件，內容要求該公司提供有關如何解決與其人工智慧（AI）模型相關風險的紀錄。這是迄今為止 OpenAI 在美國業務面臨的最有力的監管威脅，該公司旗下 ChatGPT 風靡全球的同時，也在塑造 AI 政策的未來。

分析人士指出，OpenAI 的 ChatGPT 是史上成長最快的消費者應用程式，其早期成功引發矽谷科技巨擘之間的技術競賽，競相推出聊天機器人。

但現在，OpenAI 在華府面臨新的考驗，FTC 多次警告現有的消費者保護法適用於 AI 領域，儘管政府和國會正在努力制定新的監管規定。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）預料，新的 AI 法案將在幾個月後出爐。

報導指出，FTC 對 OpenAI 的要求是打算如何執行監管警告的初步跡象。如果 FTC 發現一家公司違反消費者保護法，其可徵收罰款或讓一家公司接受同意令，後者可以規定公司如何處理資料。

FTC 已儼然成為美國政府在矽谷的執法警察，先前 Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和推特（Twitter）因涉嫌違反消費者保護法，分別吃下巨額罰款。

另外，FTC 還要求 OpenAI 詳細描述其收到的 ChatGPT 等產品對使用者做出「虛假、誤導、貶低或有害」陳述的所有投訴。文件顯示，FTC 正在調查該公司是否從事了不公平或欺詐行為，從而對消費者造成了「聲譽損害」。

不只如此，FTC 也要求 OpenAI 提供與 3 月份公開的一起安全事件相關記錄，當時該公司系統中的一個漏洞允許一些用戶看到與支付相關的資訊，還有其他使用者聊天記錄的一些資料。FTC 正在調查該公司的資料安全做法是否違反了消費者保護法。不過 OpenAI 對此表示，資料被洩露給他人的用戶數量「極低」。

截稿前，OpenAI 和 FTC 沒有立即回應置評請求。

其實 FTC 先前就曾在演講、部落格文章、專欄和記者會上多次警告會對 AI 採取行動，其中 FTC 有時還會引用時下科幻電影警告 AI 領域科技公司不要以身試罰。

FTC 主席莉娜汗（Lina Khan）曾在一次的活動上表示：「法律不會對 AI 領域有所豁免。」