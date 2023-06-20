6月NAHB建商信心指數6連升 11個月來首度升至正值

根據全國住宅建築商協會 (NAHB) 和富國銀行的數據，得益於強勁的需求、有限的庫存和加速的供應鏈效率，6 月住宅建商信心連續第六個月上升。

衡量建商對新單屋住宅市場信心的房市指數 (HMI) 從 5 月上漲 5 點至 55，這是 11 個月來信心水平首次超過 50。市場預估值為 50。

NAHB 主席胡威 (Alicia Huey) 周一 (19 日) 表示：「由於現有房屋庫存水平較低且供應鏈正在逐步改善，建商對市場狀況持謹慎樂觀態度。」「然而在過去一年裡，建商和開發商獲得貸款變得更加困難，隨著這一行努力走出周期低點，這最終將導致物業供應減少。」

NAHB 和富國銀行表示，當前銷售狀況指數上漲 5 點至 61，而評估潛在買家流量的指標上揚 4 點至 37。未來 6 個月銷售預期上升 6 個百分點至 62。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 表示：「本月 HMI 的當前和未來銷售指數近一年來首次超過 60，因為一些買家在利率方面適應了新常態。」「就房貸利率以及建商和開發商貸款的融資成本而言，Fed 接近其緊縮周期尾聲，對未來的市場狀況來說也是個好消息。」

6 月建商降低房價的比率從上月的 27% 下滑至 25%，而 56% 的建商提供某種形式的促銷措施來促進銷售，高於 5 月的 54%。本月平均降價 7%，低於 12 月的 8%。

Pantheon Macroeconomics 資深美國經濟學家克蘭西 (Kieran Clancy) 寫道：「在可預見的未來，房屋建商信心、新屋開工和銷售相較於房貸總需求的出色表現可能會持續下去。」「現有的國內市場事實上被凍結了，部分原因是在疫情初期就以極低利率進行了大量的再融資活動。」