美國5月NAHB建商信心近一年來首度重新升至榮枯線

現有待售房屋的短缺給房屋建商帶來了巨大的激勵，似乎超過它們面臨來自金融市場的一些挑戰。

根據全國住宅建築商協會 (NAHB) 的富國銀行住房市場指數 (HMI)，建商對新建單戶住宅市場的信心在 5 月上升 5 個百分點，達到 50。這是連續第 5 個月上漲，也是自去年 7 月以來建商信心的第一個不是低於 50 的讀數。去年 5 月的數字為 69。

NAHB 主席休伊 (Alicia Huey) 表示：「新屋建設在市場上扮演著越來越重要的角色，因為許多貸款遠低於當前房貸利率的屋主選擇不動，這使得現有房屋的供應量保持在非常低的水平。」

她指出，建商在滿足不斷增加的需求方面繼續面臨挑戰。雖然木材價格自 3 月以來一直在下跌，但由於最近的銀行業危機和利率上升，建築材料供應仍然短缺，住宅房地產開發和建設的信貸條件收緊。

在該指數的三個組成部分中，當前銷售狀況上升 5 點至 56，未來 6 個月銷售預期上升 7 點至 57，買家流量上升 2 點至 33。

建商正受益於非常緊縮的成屋市場。根據 Realtor.com 的數據，4 月新上市的物件同比下降近 22%。現在的房貸利率是一年半前的兩倍，一些潛在的賣家可能不願意以更高的利率換屋。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 說，「3 月有 33% 的待售房屋是處於不同建設階段的新屋。2000-2019 年的平均比率為 12.7%。由於可售住房庫存有限，新建築將繼續成為未來幾季潛在買家搜索的重要目標。」

房屋建商還通過提供低房貸利率等激勵措施來吸引更多買家。然而，情況似乎正在逐漸減少，而需求卻在增加。

建商降價的比率從 4 月的 30%、2 月和 3 月的 31% 以及去年 11 月的 36% 降至 5 月的 27%。雖然超過半數建築商仍在提供某種類型的銷售激勵，但比率低於去年 12 月的 62%。

從地區來看，根據 3 個月移動均線，東北部的建商信心保持在 45 不變。中西部的信心上升 2 點至 39。南部上升 3 點至 52；西部上升 3 點至 41。