房市景氣穩定 美國4月NAHB建商信心指數連續第4個月上升

美國獨戶住宅建商信心在 4 月攀升，這是該指標連續第 4 個月上升，原因是房貸利率下降和房源庫存偏低提振了對新屋的需求。

根據周一 (17 日) 公布的數據，全國房屋建商協會與富國銀行的建商信心指數上升 1 點至 45，符合華爾街的預期。

隨著進入房市春季銷售旺季，這項統計數據仍然反映出建商普遍持謹慎態度。該指數低於 50 的榮枯門檻，代表在接受調查的建築商中，認為市場狀況「不佳」的建商比例高於認為市場狀況「良好」的建商。

NAHB 主席、來自阿拉巴馬州 Birmingham 的客製化住宅建商和開發商 惠伊 (Alicia Huey) 在新聞稿中表示：「即使利率升高，但由於轉售庫存不足，建商信心已經連續第 4 個月增加。」

另來來自 realtor.com 的最新數據顯示，與去年同月相比，3 月市場上的房屋數量增加近 60%。但庫存水平仍比疫情前幾年的普遍水平低 50% 以上。

NAHB 首席經濟學家迪茲 (Robert Dietz) 表示：「目前有三分之一的房屋庫存是新建的，而歷史標準為略高於 10%。」

他補充指出，「自 2023 年初以來，越來越多購屋族正在尋找新房，並申請銷售激勵措施，這為新屋銷售提供了支持。雖然收購、開發和建設的貸款條件嚴格，但至今為止沒有明顯證據證明區域銀行系統承受的壓力，讓建商和土地開發商的貸款環境變得更糟。」

促使房屋建商更加樂觀的另一個主要因素是最近幾周利率的適度回落。

30 年期房貸平均利率上周為 6.27%，低於 3 月初的接近 6.75% 和 2022 年底的近 7%。

惠伊說，「建商們注意到，房貸利率進一步下降至 6% 以下，將反映對住房的進一步需求。話雖如此，該行業繼續受到建築材料問題的困擾，包括無法獲得電力變壓器設備。」

NAHB 統計當前銷售狀況的指標在 4 月上升，對未來 6 個月的銷售預期上升，這是自 2022 年 6 月以來該報告的部分細項指標首次超過 50。

與此同時，即將到來的買家流量指標沒有變化。

4 月建商信心在東北部、中西部、南部和西部的所有地區都有所攀升。