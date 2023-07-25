系微推新解決方案 滿足輝達AI平台

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (25) 日宣布，旗下可客製化的高階 InsydeH2O UEFI BIOS 及 Supervyse OpenBMC 系統管理韌體解決方案已全面支援輝達 (NVDA-US) Grace CPU 和 GH200 Grace Hopper 超級晶片架構設計，滿足大型規模人工智慧(AI) 和高效能運算 (HPC) 應用需求。

系微表示，輝達 Grace CPU 超級晶片正是專為滿足最具挑戰性的人工智慧 (AI)、高效能運算 (HPC)、雲服務和超大規模應用而打造設計，其搭載 144 個 Arm Neoverse V2 CPU 核心連接 LPDDR5X 記憶體，能支援高達每秒 1 TB 頻寬，提供卓越性能、領先業界的能源使用效率和高效記憶體頻寬連線能力。

此外，為了滿足當今最複雜、要求最嚴苛的生成式 AI 和加速 HPC 工作負載需求，輝達推出的全新 Grace Hopper 超級晶片，透過其 NVLink-C2C 晶片互連技術，將 Grace CPU 和 Hopper GPU 結合在一起，提供高達 900GB / 秒的頻寬傳輸性能，比傳統加速系統中標準 PCIe Gen5 通道的頻寬高出 7 倍以上。

系微透過與輝達緊密的合作關係，提前取得 Grace 和 Grace Hopper 超級晶片的硬體，在擁有超前部署的優勢下，開發出安全、可客製且功能豐富的 InsydeH2O® UEFI BIOS 和基於 OpenBMC 的 Supervyse® OPF BMC 韌體解決方案。

系微首席市場營銷總監 Stephen Gentile 表示，公司很榮幸能與輝達合作，共同打造出業界最強大並搭載輝達先進的資料中心 CPU 伺服器產品，也為相關解決方案做好軟體技術準備，並提供客戶全面性的服務支援，協助客戶充分利用超級晶片的運算效能之優勢，以應對包括人工智慧 (AI)、機器學習 (Machine Learning) 和大數據分析等在內的現代工作負載，並滿足超級運算資料中心的快速不斷增長需求。