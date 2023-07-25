〈美股盤後〉靜待Fed會議 道瓊收紅逾180點 創2017年2月以來最長連勝紀錄

道瓊工業平均指數週一 (24 日) 走升近 185 點，連續第 11 個交易日收紅，創自 2017 年 2 月以來最長的連勝紀錄，為重要財報週和超級央行週的繁忙一週揭開序幕。

能源股領軍大漲，由於美國第二大石油公司雪佛龍財報優於預期，加上押注 OPEC 減產將導致的市場條件收緊，國際油價升至 4 月份高點也支撐能源股。

KeyCorp、公民金融集團公司等多家區域銀行近期陸續公布的財報示存款穩定，提振市場情緒，目前區域銀行正處於反彈模式。

那斯達克 100 指數週一表現平淡，該指數在週一盤前進行特別調整 (Special Rebalance)，透過重新分配權重，解決指數過度集中的問題，以減少大型股的主導地位。

超級央行週登場，本週三美國聯準會 (Fed) 公布利率決定後，緊接著歐洲央行 (ECB) 及日本銀行 (央行) 都將宣布利率決策。市場將特別關注聯準會主席鮑爾和歐洲央行總裁拉加德對未來經濟、通膨和貨幣政策的看法。

分析師認為聯準會本週升息 1 碼的預期幾乎已被市場定價，屆時聯準會可能發出暫停升息的訊號。摩根士丹利表示，普遍預期週三升息可能是最後一次升息，預計今年利率峰值為 5.375%。

有聯準會傳聲筒之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 週一撰文表示，由於通膨走勢的不確定性，很難預測聯準會升息後的下一步行動。

本週有超過 170 家標普成分股企業將揭曉財報業績，包括 AI 市場三大霸主微軟、Meta 與 Alphabet。半導體股票也將成為焦點，堪稱半導體業風向球的德州儀器將於週二公布財報。

週一 (24 日) 四大指數表現：

標普 11 大板塊有 2 大板塊收黑，包括公用事業和醫療保健。能源、房地產和金融領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見漲跌。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.92%；Meta (META-US) 跌 0.90%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.42%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.26%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.39%。

道瓊成分股普遍收高。波音 (BA-US) 上漲 1.92%；高盛 (GS-US) 上漲 1.98%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.97%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.97%；Merck (MRK-US) 下跌 1.45%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.43%；AMD (AMD-US) 下跌 0.31%；美光 (MU-US) 跌 0.26%；德儀 (TXN-US) 跌 0.23%；高通 (QCOM-US) 跌 0.50%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.68%。

台股 ADR 以台積電領漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.03%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.97%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 小漲 0.42% 至每股 192.75 美元。外媒報導，蘋果內部已用蘋果 GPT(Apple GPT) 幫助員工對未來的功能進行原型設計、總結文本，以及根據訓練過的數據回答問題，還尋求應用在更多營運領域，例如協助 AppleCare 的客服人員。

特斯拉 (TSLA-US) 走高 3.48% 至每股 269.06 美元。彭博報導，特斯拉最近幾週開始在馬來西亞接受訂單，並在英國的一個賽車節上展出，該公司披露，在美國和中國以外的地區，銷量比以往任何時候都要高。

美國電影龍頭 AMC(AMC-US) 暴漲 32.95% 至每股 5.85 美元。AMC 執行長 Adam Aaron 近日表示，該公司提交一份修改後的股票轉換計畫申請，將允許發行更多股票。

雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.97% 至每股 161.82 美元。有鑑於頁岩油產量擴張，雪佛龍發布優於預期的第二季初步業績，還在第二季共斥資 72 億美元回饋股東，創下新高紀錄，包括 44 億美元的庫藏股，同時，雪佛龍放寬現任執行長 Mike Wirth 的退休年齡，確保他能在公司力圖發展成長策略之際持續掌舵。

經濟數據

美國 7 月製造業 Markit 製造業 PMI 初值報 49，預期 46.4，前值 46.3

美國 7 月製造業 Markit 服務業 PMI 初值報 52.4，預期 54.0，前值 54.4

美國 7 月製造業 Markit 綜合 PMI 初值報 52，預期 53.1，前值 53.2

華爾街分析

Oppenheimer Asset Management 首席投資策略師 John Stoltzfus 表示：「本週將提供大量機會來測試去年 10 月 12 日開始的股市反彈。交易員將尋求進一步了解市場未來走向。」

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，全球央行大幅升息、消費者儲蓄減少以及令人深感不安的地緣政治影響，都將刺激新的市場下跌和新波動。Kolanovic 還認為，市場近期表現強勁，預計股價對財報的反應將會減弱。

摩根士丹利 Chris Larkin 預測，隨著大型公司準備報告最新業績，科技股可能是交易員近期看多熱情持續的關鍵。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主