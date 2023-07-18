研究：印度第2季已成蘋果iPhone第五大市場

根據最新的研究報告，印度在第 2 季成為蘋果 (AAPL-US) 第五大 iPhone 市場，因這家美國科技巨頭擴大了 CEO 庫克 (Tim Cook) 視為關鍵未來市場的分銷和行銷力度。

Counterpoint Research 周二 (18 日) 表示，對於蘋果公司來說，印度第 2 季 iPhone 銷量超過德國和法國，目前落後於英國、日本、中國和美國。這是印度首次成為蘋果 iPhone 銷量前五大市場之一。

該研究公司表示，第 2 季印度占 iPhone 總銷量近 4%。該公司無法透露 iPhone 銷量的具體數量，但表示同比成長了 50%。

Counterpoint Research 表示，截至 6 月底，蘋果在印度智慧手機市場總量中占有 5.1% 的市占率，而去年同期為 3.4%。

印度市場的快速成長得益於蘋果公司從零售和製造業的角度加強其在全球第五大經濟體的影響力。

今年 4 月，蘋果在印度首都德里和人口稠密的孟買開設了第一家實體專賣店。

蘋果還將部分 iPhone 生產轉移到印度，因為該公司希望實現業務多元化，遠離中國，目前其大部分旗艦智慧手機都是在中國生產的。

印度智慧手機市場主要由小米等中國廠商以及蘋果主要競爭對手三星生產的低成本安卓智慧手機主導。然而，高端智慧手機市場正在出現成長。Counterpoint Research 表示，價格超過 400 美元的智慧手機目前占手機總出貨量的 10%，而在新冠疫情之前的比率為 4%。

Counterpoint Research 資深研究分析師馬洛特拉 (Ankit Malhotra) 表示，蘋果在印度的市場成長是該公司「注重分銷和可承受性的整體戰略」的結合，「第一個全行業因素是印度高端市場的增長，蘋果已經充分利用了這一點。」

分析師對蘋果在印度的前景感到興奮。摩根士丹利在周一 (17 日) 的報告中表示，蘋果公司未來 5 年營收成長可能占到 15%。該投行的分析師預測印度未來 10 年的營收成長將達到 400 億美元。