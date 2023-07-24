馬斯克公布推特新logo：以字母X取代藍鳥

馬斯克 (Elon Musk) 發表全新的黑白「X」標誌，以取代推特著名的藍鳥商標，並對其去年斥資 440 億美元收購這個社交媒體平台進行重大品牌重塑。

馬斯克將自己的推特圖標替換為黑底白 X，並於周一 (24 日) 發布了推特舊金山總部的設計圖片。

X 周一開始出現在推特電腦版的頂部，但在手機應用程式中仍是以藍鳥呈現。

馬斯克向粉絲們徵求標誌創意，並選擇其中一個。他將其描述為極簡主義裝飾藝術，並表示它「肯定還會再被改進」。他周日 (23 日) 推文表示， 「我們很快就會告別推特品牌，並逐漸告別所有的鳥兒。」

馬斯克表示，X.com 域名現在將用戶重定向到 Twitter.com。

在回答有關品牌重塑完成後推文將被稱為什麼的問題時，馬斯克表示，這些推文將被稱為 Xs。

特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克長期以來對 X 這個字母十分著迷。這位億萬富翁還是火箭公司太空探索技術公司 (SpaceX) 的 CEO。他 1999 年創立了一家名為 X.com 的線上金融服務新創公司，後來改名為 PayPal (PYPL-US)。

他將與女歌手葛萊姆斯 (Grimes) 的兒子命名為「X」，不過他的真名是字母和符號 X 的集合。

馬斯克對推特的收購和品牌重塑是為創立他稱為「全能應用程式」的戰略一部分，該應用程式類似於中國的微信，集視訊聊天、消息傳遞、串流媒體和金融支付於一體。

於 5 月被馬斯克任命為推特 CEO 的 NBC Universal 長期高管亞卡里諾 (Linda Yaccarino) 也發布了新 logo，並對這項變化發表了看法，她在推特上寫道，X 將是「無限互動的未來狀態：以語音、影音、訊息、支付和銀行為中心，為創意、商品、服務和機會創造一個全球市場。」

然而，專家預測，這個新名稱會讓推特的大部分受眾感到困惑，在馬斯克做出一系列其他改變後，推特用戶已經對這個社交媒體平台感到不滿。該網站還面臨來自 Threads 的新競爭；Threads 是 Facebook 和 Instagram 母公司 Meta (META-US) 開發的新應用程式，直接針對推特用戶。