〈貴金屬盤後〉Fed、ECB會議將登場 黃金小跌、白銀挫逾1%

黃金期貨周一 (24 日) 小跌，投資人等待聯準會 (Fed)7 月決策會議登場之際，美元走高，導致貴金屬普遍下滑，白銀期貨也下挫逾 1%。

8 月交割的紐約黃金期貨下滑 4.40 美元或 0.2%，報每盎司 1962.20 美元，是 7 月 17 日以來最低收盤價。

RJO Futures 資深市場策略師 Bob Haberkorn 說：「金價波動緩慢而穩定，因為交易員押注 Fed 快接近停止升息的時候了。」

他補充說，俄羅斯上周先是退出黑海穀物協議，如今又摧毀烏克蘭首都基輔出口路徑上的穀物倉庫，可能為黃金帶來一些避險需求。但一切焦點仍在 Fed、歐洲央行 (ECB) 和日本銀行 (央行，BOJ) 本周的會議上。Fed 和 ECB 都幾乎篤定會升息。

黃金對利率很敏感，因升息會導致持有黃金這類不孳息資產的機會成本增加。

Kinesis Money 市場分析師 Carlo Alberto De Casa 說：「任何鴿派的意外，特別是來自 Fed，對黃金都是利多，有機會出現上攻每盎司 2000 美元關卡的機會。」

美國本月中旬公布 7 月消費者物價指數 (CPI) 增幅減緩後，金價迄今保持上漲。

ICE 美元指數 (DXY) 周一上揚 0.2%，限制黃金的漲幅，因黃金以美元計價，美元升值代表海外買家買進的成本提高。

白銀下滑逾 1%，白金、鈀金也走低。瑞銀 (UBS) 分析師預測，白金接下來到今年年底都將供應不足，原因是汽車觸媒器的替代和南非產量減少。

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