美國財長葉倫：與中國官員談了10個小時 有助於穩定美中關係

美國財政部長葉倫在週日（9 日）結束四天訪華行程，她說此行與中國高階官員共計會談了 10 個小時，有助於穩定兩國關係，且她向中方強調，分散關鍵供應鏈不等於脫鉤。

據《彭博》報導，葉倫週日在北京記者會上表示，此次訪華與中國高階官員進行共計會談了 10 小時，並稱這些會談「直接、具實質性、富有成效」，有助於穩定美中關係。

葉倫說，在她與中國官員的會談中，與中國國務院副總理何立峰會談的時間佔了一半，而何立峰是國務院分管財金領域的副總理。中方說，雙方進行「深入、坦誠、務實」交流，會談具建設性。

據央視網報導，中國財政部長劉昆週六晚間也與葉倫在釣魚台國賓館舉行會談，就中美兩國與全球宏觀經濟形勢、兩國財政政策、因應全球性挑戰等議題交換意見。葉倫此行也拜會了中國國務院總理李強、中國人民銀行（央行）黨委書記潘功勝。

葉倫表示，她向李強、何立峰等中國官員明確表示，美方不會尋求與中國脫鉤，關鍵供應鏈多元化與美中脫鉤，兩者有明顯差異。她說： 「這是我試著傳達的，我自己也堅信這一點，我認為中國官員已經收到這個消息了。」

葉倫進一步表示：「我們知道，世界最大的兩個經濟體脫鉤，對兩國來說都一場災難性，也會破壞世界穩定，這幾乎是不可能的。」

一位美國財政部高階官員說，葉倫訪中成功，讓美方有機會聽到中國領導班子對國內經濟的看法。葉倫訪華是一項棘手任務。 她既要表達對中國經濟政策的擔憂，又要呼籲兩國加強合作與接觸，特別是在氣候變遷、較窮家債務困境等全球挑戰。

美中關係的下一個考驗可能很快就會到來。《華爾街日報》在 6 月底披露，知情人士透露，美國政府考慮對中國祭出新人工智慧（AI）晶片出口管制措施，最快下月採取行動，可能會等葉倫 7 月初訪中後才會採取行動，以免觸怒北京。