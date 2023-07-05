美中禁令擴大 盧明光：台灣應放眼全球擴大影響力

工研院院士、中美晶 (5483-TW) 集團榮譽董事長盧明光今 (5) 日出席工研院 50 周年慶，他表示，美中禁令擴大將延緩中國半導體業發展腳步，但不能輕忽，台灣應透過此機會，立足台灣、放眼全球，擴大影響力。

工研院今日慶祝成立 50 週年，擔任工研院院士的中美晶榮譽董事長盧明光受訪時，談及美中禁令持續擴大，他認為，將延緩中國半導體業發展與成長腳步，但不能因此輕忽，因美中雙方角力也會刺激中國政府投入更多財力、人力與國力投入產業發展。

不過，盧明光指出，美中禁令持續的過程中，讓台灣更好，台灣也可透過此機會，與歐洲、美國、日本等國家共同創造更多發展空間，以台灣有限的資源，發展電子半導體業還是有限，將全球當成台灣的資源，立足台灣、放眼全球，影響力會更擴大。

被問及中美晶、環球晶 (6488-TW) 等事業，是否受此波美中禁令影響，盧明光則說，中美晶集團著眼開發的都是未來 3-5 年的技術，營運會一季比一季、一年更好。

盧明光並舉例，環球晶目前在美投資 50 億元的德州新廠，未來滿載月產能上看 120 萬片，將是全球最大 12 吋矽晶圓單一廠區。

至於台灣面臨的缺工、缺料、缺電等問題，盧明光認為，缺工方面，透過政策放寬，可引進東南亞、如印度的優秀人才；缺電方面，高耗能產業可轉移至東南亞生產製造，台灣可發展高價值產業；缺水方面，許多台廠都透過節水與回收再生水來解決。

