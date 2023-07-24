經濟增速超過60%居全球第一 OPEC正拉攏這一南美新貴加盟

為了穩定石油價格，OPEC 近期一直努力拉攏美南小國圭亞那加入，但志在拼經濟的圭亞那並不感興趣。圭亞那官方表示，本國的石油產量還不足以影響全球市場，因此也沒有必要加入。

實際上，靠著近年努力推動的石油經濟，圭亞那去年 GDP 增速高達 62.3%，為全球首位，預計 2023 年至 2026 年，圭亞那的年均增長率仍可高達 25%，其中今年非石油部門的增長率預計為 7.9%。

埃克森美孚 2019 年 12 月在圭亞那近海油田發現碳氫化合物資源之後，該國開始開採這些資源，並實現了驚人的增長速度。

埃克森美孚預期，光是斯塔布魯克板塊的可採石油儲量就達到 110 億桶。圭亞那預期，今年的原油出口和特許權利費用收入將達到 16.3 億美元。

目前圭亞那政府認為，2027 年能實現日產量 100 萬桶的里程碑，屆時也將開啟天然氣出口。考慮到全國人口只有 80 萬人，按照目標產能計算，這個國家幾年內就能成為全球「人均產油」最多的國家。

另外，圭亞那也試圖拓展非石油部門收入，根據政府的一份報告，去年非石油部門增長達到 11.5%。

總統 Mohamed Irfaan Ali 告訴當地媒體，圭亞那經濟自 2020 年底以來幾乎增長了兩倍，GDP 從 2020 年的 1.1 兆美元增至 2022 年底的 3.1 兆美元。

他表示：「根據經濟增長預測，預計 2023 年世界經濟將增長 2.8%，已開發經濟體預計增長 1.3%，拉丁美洲和加勒比地區增長 1.6%，加勒比地區依賴旅遊業的國家增長 3.2%，加勒比大宗商品出口國增長 18.7%，圭亞那預計將以 25.1% 的速度增長。」

據估計，目前全球通膨率為 6.1%，而拉丁美洲和加勒比地區的通膨率為 11.8%。圭亞那的通貨膨脹率估計為 3.8%。