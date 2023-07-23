AI炒熱股市多頭 法人點名一產業後市可期

AI 題材炒熱股市多頭氣勢，市場擔憂 AI 題材是否有過熱疑慮，但法人認為，AI 伺服器供應鏈仍持續擔綱主角，並看好下半年營運將明顯優於上半年，有利推升產業重回成長軌道，預估未來 AI 伺服器產值比重將於 2025 年提升至 2 成。

美國通膨數據降壓報喜，市場預期聯準會態度可望「由鷹轉鴿」，預期隨著全球供應鏈正常化、商品價格回穩、消費者需求從貨物轉向服務，減輕製造業通膨壓力，將有利股市表現。

野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，「以前都說，一顆蘋果救台灣；現在說，一張顯卡翻轉台灣。」以 GPU 起家的輝達 (Nvidia)AI 晶片研發領先同業，全球 AI 晶片市場有超過 8 成掌握在輝達，為目前少數亮點族群。

上周輝達股價再創歷史新高，AI 概念股持續延燒，也順勢帶動台股相關個股表現。法人認為，隨著美股財報季將開跑，台股陸續上半年財報檢視，可藉此篩選 AI 標的好時機。

野村投信指出，台股今年以來成為僅次於日股的亞股，歷經 AI 浪潮推升股價後，目前本益比來到 17 倍左右，位於 5 年及 10 年的平均值下緣附近，評價面仍算合理。

野村投信表示，考量升息循環停止後估值有修復機會，台股評價仍有上調機會。未來在 AI 帶動下台灣這些重要的上中下游廠商的地位將更舉足輕重，在評價及獲利的雙引擎帶動下，預期未來台股還有很長一段多頭可期。

保德信則說，醫療生化也是 AI 發展重點受惠產業，更是科技大廠積極合作的對象，例如輝達為深入 AI 領域，跨足投資 5000 萬美元在生技公司 Recursion 旗下 AI 藥物探索模型發展。

此外，輝達有望於年底前推出藥物探索生成式 AI 雲端服務「BioNeMo」，以提供給使用輝達雲端服務的生物科技業者。

PGIM 保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，醫療產業絕對是未來 AI 應用的重要領域，因此如輝達等高度與 AI 產業發展的科技大廠搶先投入相關領域，但目前醫療公司的股價並未充分反映 AI 應用的價值，主要受限於市場對於 AI 應用的了解不夠深入，導致 S&P500 醫療產業指數相對於 S&P500 大盤的本益比目前處於 5% 的折價水準。