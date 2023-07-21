〈台股盤後〉AI及散熱、電力族群發光 大盤守住萬七大關

台北股市今 (21) 日大盤出現大幅振盪走勢，主要在台積電 (2330-TW) 法說會提出的營運展望不佳，早盤集中市場加權股價指數一度大跌 305.76 點，但在 AI 相關個股吸引人氣，指數跌幅縮小，終場大盤下跌 134.19 點，收在 17030.7 點，市場專家指出，下半年電子業的旺季恐怕難以期待，投資人宜審慎因應市場變局。

今天大盤盤中盤面以 AI 及散熱族群及電力供應類股表現佳，中興電 (1513-TW)、東元 (1504-TW)、士電 (1503-TW)、大同 (2371-TW) 也上漲，貨櫃航運、航空類股則缺乏資金動能，表現疲弱。

台北股市今天早盤開在 17106.29 點，最高 17106.29 點，最低 16859.13 點，收在 17030.7 點，下跌 134.19 點，全場成交值為 4317 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股大盤在出現高振盪同時，資金集中在散熱、AI 等題材個股，短線支撐大盤，但由台積電法說釋出的訊息來看，下半年電子業的旺季恐怕在以期待，投資人宜審慎因應市場變化。

今天台股的權值股台積電大跌作收，鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 及聯發科 (2454-TW) 下跌，台達電 (2308-TW) 收漲，同時，貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收平盤，萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價下跌作收。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 人氣盡失股價下跌。

AI 及散熱族群走強，包括廣達 (2382-TW) 及緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW) 個股也展現強勢。

面板股友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 收漲，但彩晶 (6116-TW) 股價收黑。

台積電終場收跌 19 元或 3.28%，以 560 元作收，成交 4.66 萬張。