聯發科法說周五登場 市場聚焦手機、AI領域等六重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 本周五將召開法說會，除公佈第二季財報外，也將釋出第三季展望，尤其近期因智慧型手機市況依舊低迷，市場也關注復甦時程、定價策略與競爭態勢、ASIC 業務展望以及全年營收看法。

聯發科第二季營收 981.35 億元，季增 3%，年減 37%，符合財測，法人估，毛利率受產品組合轉差、價格壓力影響，降至 47% 以下，獲利也恐縮水至不到一股本，每股稅後純益約 9 元。

展望第三季，由於手機市況依舊不明，手機廠也普遍維持悲觀看法，連帶影響手機 SoC 價格競爭激烈，除了高通 (QCOM-US) 回防中階市場外、紫光展銳也切入低階市場，對聯發科手機業務造成壓力。

另外，德儀 (TXN-US) 近來採取積極的價格策略，衝擊台灣與中國當地的 PMIC 業者，聯發科電源管理 IC 業務也受干擾，法人預估，在手機、智慧裝置平台與 PMIC 業務需求未見顯著復甦下，聯發科第三季營收僅小幅季增 5%，毛利率也恐進一步衰退。

不過，近來市場關注 AI 與 HPC 相關應用，聯發科傳出憑藉深厚的 SerDes 技術，取得 Google 訂單，用於協助客戶整合 TPU，外界也關注 ASIC 業務發酵時程以及後續展望。