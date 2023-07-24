〈台股盤前要聞〉聯發科展望受矚、生技展將登場 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。聯發科將召開法說會，除公佈第二季財報外，也將釋出第三季展望，市場關注復甦時程、定價策略與競爭態勢、ASIC 業務展望及全年營收看法；2023 亞洲生技大會將登場，除智慧醫療設備受矚外，各家近期更積極跨入 ADC(抗體藥物複合體) 領域。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

聯發科法說周五登場 市場聚焦手機、AI 領域等六重點

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 本周五將召開法說會，除公佈第二季財報外，也將釋出第三季展望，尤其近期因智慧型手機市況依舊低迷，市場也關注復甦時程、定價策略與競爭態勢、ASIC 業務展望以及全年營收看法。閱讀全文...

生技展 CDMO 重點專區 ADC 藥物開發也有看頭

2023 BIO Asia-Taiwan 亞洲生技大會將登場，展覽重點專區 CDMO(委託開發暨製造服務) 以及新設立 CRO(委託研究機構) 專區最吸睛，除了智慧醫療設備受矚目外，各家近期更積極跨入 ADC(抗體藥物複合體) 領域。閱讀全文...

百容 Q2 營收回升估將轉盈 迎客戶端需求走揚加速備料

沖壓件及電子零組件廠百容 (2483-TW) 2023 年第一季營運陷入谷底，並呈現虧損，但隨著第二季的營收增溫及市場需求增加，加上有利的匯率加持，營運由虧轉盈，同時，百容在客戶端補庫存力道增強之下，現階段也加速備料以因應可能在第三季急速湧入訂單需求。閱讀全文...

智原 IP 成長 + 新專案貢獻 外資目標價喊至 415 元

外資日前出具報告，智原 (3035-TW)IP 業務正迎來快速增長期，加上半導體產業循環週期觸底，將有助明年 28 奈米的 ASIC 業務以及獲利表現，因此重申優於大盤評等，目標價從 268 元一舉提升至 415 元。閱讀全文...

外資賣超台股 289 億元 大舉從晶圓雙雄提款逾 140 億元

台股上週五出現大振盪走勢，終場下跌 134.19 點，收在 17030.7 點，成交值為 4317 億元，外資賣超台股達 289.09 億元，其中賣超台積電 (2330-TW) 及聯電 (2303-TW) 合計 4.7 萬張最多，外資從晶圓雙雄提款 140.42 億元。閱讀全文...