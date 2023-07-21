鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策走向 iPhone 15 Pro新機上市初期恐供應不足

美股重要看點：

市場持續關注 Fed 政策走向 。美國 10 年期公債殖利率來到 3.845。美股期貨週五 (21 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨漲 0.21%，那斯達克 100 期貨漲 0.43%。

美國聯準會 (Fed) 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 表示，Fed 下周的升息可能是當前緊縮循環的最後一次，且美國通膨率將在未來 6 個月穩定回落，明年初回到 3% 左右。

投資人似乎也認同他的看法。聯邦基金期貨定價顯示，交易員幾乎確定 Fed 將在下周的會議上升息。但後續會議升息的可能性不高。

柏南奇也表示，隨著房租漲幅趨緩、汽車價格回落，美國通膨率將在未來 6 個月更穩定下滑至 3% 至 3.5%。到了明年初，通膨率將下滑至 3% 或 3% 以上，然後 Fed 將花一些時間，努力讓通膨回到 2% 目標。

他表示，作為對抗通膨的代價，美國可能遭遇經濟放緩，但也強調即使出現衰退，也會是相對溫和的。「我們將看到失業率溫和上升和經濟放緩，若明年出現嚴重衰退，我會感到非常驚訝。」

摩根士丹利經濟學家贊特納 (Ellen Zentner) 也說，根據現在收到的數據顯示，在基礎建設和非住宅結構投資的公共投資帶動下，軟著陸比預期的更加輕鬆。

根據美國個人投資者協會 (AAII) 週四 (20 日) 公布的調查數據顯示，認為美股將在 6 個月內走高的散戶比例跳升至 51.4%，散戶的樂觀情緒飆升至 27 個月來的新高。

調查中顯示，截至今年 7 月 19 日，認為美股將在 6 個月內走高的散戶比例，由前一週的 41.0% 大幅升至 51.4%，創下 2021 年 4 月 22 日以來新高，並且連續第 7 週高於歷史平均值的 37.5%。

摩根大通 (JPMorgan) 編制的數據顯示，過去一週散戶淨買入 39 億美元的股票，其中大多數流入大型科技股類股。

那斯達克 100 指數將在下周一 (7 月 24 日) 開市前進行「特別再平衡」(special rebalance)，周五是調整前最後一個交易日，可能因此帶來市場波動。

摩根大通策略師 Min Moon 估計，此次改革將提高較小成分股的影響力，雙向交易規模可能達到 600 億美元。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

供應鏈消息人士透露，蘋果 (AAPL-US) 即將上市的新機 iPhone 15 Pro 和 Pro Max，在 9 月上市初期供給量可能很有限，問題和面板組裝有關，但不至於影響上市時間表。

盛傳 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的邊框會比 14 Pro 窄，根據 The Information 引述知情人士的報導，為此蘋果供應商樂金顯示 (LGD, LG Display) 採用新的面板製程，卻遭遇阻礙。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (20 日) 表示可能必須繼續調降電動車售價，導致股價暴跌，馬斯克 (Elon Musk) 身家也在一夜間蒸發 203 億美元。

股價重摔導致馬斯克淨資產大減至 2344 億美元，財富縮水幅度創下彭博億萬富豪指數史上第七大，進而縮小他和 LVMH 集團董事長阿爾諾 (Bernard Arnault) 的財富差距。不過，目前馬斯克身家仍比阿爾諾高出約 330 億美元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

微軟將於 7 月 25 日發布財報，分析師預期該公司第四季財報表現亮眼，主要受惠微軟推出的 AI 商用軟體，將推動股價在未來將進一步上漲。

Stifel 分析師 Brad Reback 重申了對微軟股票「買進」的評級，並將該股目標價從 320 美元上調至 380 美元。花旗分析師 Tyler Radke 也重申了對微軟股票「買進」的評級，將目標價從 340 美元上調至 425 美元。 Radke 指出，他從經銷商得到的訊息顯示，企業和消費者支出的回溫，有望延續到 2024 年。