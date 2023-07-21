鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策走向 iPhone 15 Pro新機上市初期恐供應不足

鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策走向 iPhone 15 Pro新機上市初期恐供應不足(圖:REUTERS/TPG)
鉅亨美股雷達：市場持續關注Fed政策走向 iPhone 15 Pro新機上市初期恐供應不足(圖:REUTERS/TPG)
美股重要看點：

市場持續關注 Fed 政策走向 。美國 10 年期公債殖利率來到 3.845。美股期貨週五 (21 日) 漲跌不一，道瓊期貨跌 0.02%，標普 500 期貨漲 0.21%，那斯達克 100 期貨漲 0.43%。

美國聯準會 (Fed) 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 表示，Fed 下周的升息可能是當前緊縮循環的最後一次，且美國通膨率將在未來 6 個月穩定回落，明年初回到 3% 左右。

投資人似乎也認同他的看法。聯邦基金期貨定價顯示，交易員幾乎確定 Fed 將在下周的會議上升息。但後續會議升息的可能性不高。

柏南奇也表示，隨著房租漲幅趨緩、汽車價格回落，美國通膨率將在未來 6 個月更穩定下滑至 3% 至 3.5%。到了明年初，通膨率將下滑至 3% 或 3% 以上，然後 Fed 將花一些時間，努力讓通膨回到 2% 目標。

他表示，作為對抗通膨的代價，美國可能遭遇經濟放緩，但也強調即使出現衰退，也會是相對溫和的。「我們將看到失業率溫和上升和經濟放緩，若明年出現嚴重衰退，我會感到非常驚訝。」

摩根士丹利經濟學家贊特納 (Ellen Zentner) 也說，根據現在收到的數據顯示，在基礎建設和非住宅結構投資的公共投資帶動下，軟著陸比預期的更加輕鬆。

根據美國個人投資者協會 (AAII) 週四 (20 日) 公布的調查數據顯示，認為美股將在 6 個月內走高的散戶比例跳升至 51.4%，散戶的樂觀情緒飆升至 27 個月來的新高。

調查中顯示，截至今年 7 月 19 日，認為美股將在 6 個月內走高的散戶比例，由前一週的 41.0% 大幅升至 51.4%，創下 2021 年 4 月 22 日以來新高，並且連續第 7 週高於歷史平均值的 37.5%。

摩根大通 (JPMorgan) 編制的數據顯示，過去一週散戶淨買入 39 億美元的股票，其中大多數流入大型科技股類股。

那斯達克 100 指數將在下周一 (7 月 24 日) 開市前進行「特別再平衡」(special rebalance)，周五是調整前最後一個交易日，可能因此帶來市場波動。

摩根大通策略師 Min Moon 估計，此次改革將提高較小成分股的影響力，雙向交易規模可能達到 600 億美元。

美股前一交易日漲跌：
今日重要總經數據：

重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)

供應鏈消息人士透露，蘋果 (AAPL-US) 即將上市的新機 iPhone 15 Pro 和 Pro Max，在 9 月上市初期供給量可能很有限，問題和面板組裝有關，但不至於影響上市時間表。

盛傳 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的邊框會比 14 Pro 窄，根據 The Information 引述知情人士的報導，為此蘋果供應商樂金顯示 (LGD, LG Display) 採用新的面板製程，卻遭遇阻礙。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉 (TSLA-US) 周四 (20 日) 表示可能必須繼續調降電動車售價，導致股價暴跌，馬斯克 (Elon Musk) 身家也在一夜間蒸發 203 億美元。

股價重摔導致馬斯克淨資產大減至 2344 億美元，財富縮水幅度創下彭博億萬富豪指數史上第七大，進而縮小他和 LVMH 集團董事長阿爾諾 (Bernard Arnault) 的財富差距。不過，目前馬斯克身家仍比阿爾諾高出約 330 億美元。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨               
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨               
3. 微軟 (MSFT-US

微軟將於 7 月 25 日發布財報，分析師預期該公司第四季財報表現亮眼，主要受惠微軟推出的 AI 商用軟體，將推動股價在未來將進一步上漲。

Stifel 分析師 Brad Reback 重申了對微軟股票「買進」的評級，並將該股目標價從 320 美元上調至 380 美元。花旗分析師 Tyler Radke 也重申了對微軟股票「買進」的評級，將目標價從 340 美元上調至 425 美元。 Radke 指出，他從經銷商得到的訊息顯示，企業和消費者支出的回溫，有望延續到 2024 年。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

 

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