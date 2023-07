元太獲TSAA台灣永續行動獎、APSAA亞太永續行動獎三大獎項

全球電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (21) 日宣布,接連獲得永續及人才獎項,獲得台灣永續能源研究基金會頒發的第三屆「TSAA 台灣永續行動獎」以及第二屆「APSAA 亞太永續行動獎」,囊括了金、銀、銅三項大獎,也連續三年蟬聯「2023 亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2023)。

董事長李政昊表示,很高興再度獲得亞洲最佳雇主品牌獎的肯定,隨著電子紙產業持續成長,人才需求也倍增,公司做為電子紙產業的領導者,提供優於同業的平均薪資,積極招募人才加入團隊,提供全球化的職涯舞台,提升企業永續經營的競爭力。

根據證交所公開資訊觀測站資訊,元太非主管職員工平均薪資,在 2022 年上櫃光電業員工規模 500 人以上公司中,排名第一位,且高於上市光電業公司的平均薪資。

「2023 亞洲最佳企業雇主獎」由國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌舉辦,今年吸引 339 家企業參賽,94 家獲獎。主辦單位透過於企業內部發放不計名問卷給員工,針對「公司文化與管理」、「自我工作感受」、與「團隊合作」三大面向,加上今年新增的多元職場 (DEI)、數位轉型 (Digital Transformation)、福祉 (Most Caring/Well-being) 等項目,為公司進行評分,元太以高於同業的平均評分,蟬聯此項大獎。

《HR Asia》更因元太在數位轉型項目分數突出,為新增三項目中最高,頒與元太「Digital Transformation Award」特殊獎,肯定公司在致力提供數位化平台的努力,將傳統的員工經驗轉化為個人化、數位化流程,進而改變企業文化及提升員工敬業度。

在永續方面,台灣永續能源研究基金會肯定元太永續專案的成果,於「TSAA 台灣永續行動獎」與「APSAA 亞太永續行動獎」中,頒發涵蓋氣候行動、教育品質以及永續城市等具體指標的專案獎項給元太科技。

其中「TSAA 台灣永續行動獎」以環境永續、社會共融與經濟發展等三大 ESG 構面,連結聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs),此次元太科技以營運部門「提效降耗潔綠邁向淨零」專案,獲選「SDG13 氣候行動-金獎」。

面臨全球氣候變遷對於環境衝擊的挑戰,元太科技承諾於 2030 年達到 100% 再生能源使用(RE 100);2040 年達成淨零碳排(Net Zero)目標。全球營運與銷售據點並已於 2022 年 12 月達到使用 20% 再生能源的 RE20 目標。

元太美國 Billerica、Fremont 與 South Hadley 的廠辦、日本東京與韓國首爾的業務辦公室,則已達成 100% 使用再生能源的 RE100 目標。元太科技除積極於全球廠辦導入再生能源使用外,更透過高效能源管理措施優化電力使用,邁向 Net Zero 2040 與 RE100 2030 等兩大環境永續目標前進。

為達成環境永續承諾,元太科技於 2015 年起,即自主性的投入綠電與再生能源憑證認購;2020 年簽訂台灣第一度綠電直轉供電交易合約;於 2021 年開始供電並陸續簽訂直轉供電合約與評估多元綠電的措施,採取積極行動獲取多元綠電,助益公司邁向淨零之路專案。

除了 TSAA,元太科技也在今年首次挑戰參賽範圍更大的「APSAA 亞太永續行動獎」,並一舉以「e 啟讀出未來」專案獲頒「SDG 4 教育品質-銀獎」「太陽能驅動的電子紙公車站賦能智慧交通」獲得「SDG 11 永續城市-銅獎」。

本次獲得「SDG 4 教育品質-銀奬」的「e 啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館專案,運用視覺友善的電子紙與豐富的電子書內容,消弭偏鄉學習資源落差。專案自 2017 年啟動後,連續 6 年於 6 個縣市內的 98 所國中小與 19 座圖書館建立行動圖書館,落實聯合國永續目標「SDG 4 教育品質」。

獲得「SDG 11 永續城市-銅獎」的「太陽能驅動的電子紙公車站賦能智慧交通」則發掘當城市在智慧化的浪潮中,引入更多聯網設備,卻需要電力系統更廣泛的支持。當

公車站牌採用電子紙為顯示介面,並且搭配太陽能充電裝置,完全採用綠色能源供電,便可建構一個百分之百採用再生能源且無碳排的公車站牌資訊系統,為城市創造高度的減碳效益。

以台灣主要城市建置的公車站為例計算,若 6 萬 4 千座公車站均導入 32 吋太陽能智慧電子紙公車站牌解決方案,持續使用 5 年,相較於採用 32 吋 TFT-LCD 液晶站牌約可幫助台灣減少 20 萬公噸的 CO2 排放量。以 2022 年台灣研議中碳費每公噸 10 美元計算,電子紙公車站牌相比液晶螢幕站牌所帶來碳價效益,預計超過新台幣 5,500 萬元。