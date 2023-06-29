〈元太股東會〉何壽川、何奕達雙雙退出董事會 回歸專業經理人機制

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (29) 日召開股東會，並全面改選董事，元成發法人代表何壽川、何奕達雙雙退出董事會，由現任總經理甘豐源接任董事，象徵永豐餘集團色彩淡化，經營也可更具彈性，回歸專業經理人機制管理，聚焦營運端。

元太此次全面改選董事，從原先的 9 席董事縮減為 7 席，包括 4 席董事、3 席獨董，董事包括董事長李政昊、總經理甘豐源、信誼企業法人代表陳永恒、信誼企業法人代表鄭夙雅，獨董則為朱博湧、蘇慧貞及楊長謀。

元太補充，此次董事改選能夠更聚焦營運討論，同時，引進外部董事並將女性董事席次增加至 2 位，期待將借重外部董事於各領域專業經驗，協助指導公司未來各面向管理發展。

元太表示，創辦人何壽川 30 多年前即具前瞻性遠見，洞見紙張數位轉型的機會，著手創立元太，在產業循環更迭中，帶領公司篳路藍縷走過高潮低谷，茁壯發展至今，董事會通過決議委任何壽川為公司最高顧問，同時也以專家顧問列席永續委員會指導。

元太指出，今年宏觀經濟具有高度不確定性，在國際政經情勢動盪的營運挑戰中，經營團隊將密切掌握市場脈動，秉持審慎穩健的經營步調，預期全年營運將穩健成長。

元太預期，儘管全球終端消費市場緊縮，不過，電子書閱讀器與電子紙筆記本業績仍保持穩定成長，全彩電子紙已開始量產，五色電子標籤也持續導入客戶端。