OpenAI 為ChatGPT推出「自定義指令」 供Plus訂戶使用

OpenAI 宣布，於 7 月 20 日推出 ChatGPT 的「自定義指令」測試版。這意味著用戶不必在每次與聊天機器人互動時都需要輸入同樣的指令，例如「答案限制在 1000 字以內」或「確保使用正式語氣」等。

OpenAI 表示，透過自定義功能，用戶可以輸入任何希望 ChatGPT 在回答時考慮的限制條件。ChatGPT 將會記住並在所有未來的對話中考慮這些偏好。

例如，交易者可以在交易日開始時，藉由自定義指令確定市場狀況，從而節省在每個提示開始時，重複解釋其投資組合持倉的時間。

目前，自定義指令處於測試版狀態，可供英國和歐盟以外的 ChatGPT Plus 訂戶使用，這項功能將在「未來幾周」擴展到所有用戶。

此外，OpenAI 指出，來自訂制指令的訊息也將被用於訓練其 API 模型，以適應各種不同的指令。不過，用戶也可以在數據設置時，選擇不啟用這項功能。

對於執行複雜提示的用戶來說，自定義指令功能可能會改變遊戲規則。對於那些出於法律和本地化目的，而希望限制聊天機器人回應的人來說，它也可能是一個有用的工具。

然而，正如 The Verge 最近的報導，專家認為，增加查詢的複雜性似乎會增加 ChatGPT 輸出錯誤訊息的可能性。

此外，OpenAI 也宣布，將 ChatGPT Plus 客戶可以發送到 GPT-4 的消息數量增加了一倍。新限制將於下周推出，為每 3 小時 50 條。 此前 Plus 用戶使用 GPT-4 的每 3 小時發送消息數限制為 25 條。