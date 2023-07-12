AI聊天機器人Claude 2正式發布 可能成ChatGPT最大競爭對手

Anthropic 週二 (11 日) 正式發布全新對消費者開放的人工智慧 (AI) 聊天機器人 Claude 2，同時也推出更加便捷的網頁測試版。

相較先前版本，Claude 2 在工程碼、數學、推理邏輯方面都有史詩級提高。Claude 2 即日起僅開放美國、英國用戶使用，目前可處理高達 10 萬個 token，足以容納大多數語言的中等長度書本，遠高於先前版本的 9,000 個 token 限制。

此外，Claude 2 也推出檔案上傳功能，可供網頁以及手機網頁用戶來使用，讓文件添加到 Poe 中，例如 PDF 文件。

Anthropic 共同創辦人 Daniela Amodei 說，如今大型語言模型 (LLM) 的需求相當龐大，足夠讓不少市場參與者成功。

Anthropic 由 OpenAI 前主管在 2021 年創立，今年 1 月開放聊天機器人「Claude」限量測試，正尋求未來幾個月向更多人開放，以和迅速竄紅的 ChatGPT 競爭，金主包括谷歌、Salesforce 以及 Zoom。

Google 執行長 Thomas Kurian 曾表示，AI 已經從學術研究，變成科技變革之一最大驅動力之一，並為所有產業帶來成長和服務改善的機會，未來 Google Cloud 將向所有新一代 AI 新創開放基礎設施。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 先前曾說：「我們與 Google Cloud 合作，能幫助 Anthropic 下一階段的發展，也就是把我們的 AI 系統推廣給更多人。這項合作能讓我們取得目前需要的雲端基礎設施效能和規模。」