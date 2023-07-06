美銀：ChatGPT App下載量趨緩 難撼動Google搜尋引擎霸主地位

聊天機器人 ChatGPT 去年問世後，在全球掀起人工智慧 (AI) 熱潮。然而，美銀證券 (Bank of America Securities) 最新分析指出，ChatGPT 最近幾個月的 App 下載量已經趨緩，反映即使身為目前科技業最火熱的趨勢，AI 機器人恐怕也很難撼動 Google 在搜尋引擎市場的地位。

美銀分析師 Justin Post 援引 Sensor Tower 數據指出，最近幾周 ChatGPT 和微軟 (MSFT-US)Bing 的下載量已經放緩，6 月份，美國 iPhone 用戶的 ChatGPT 和 Bing 下載量均較前一月大減 38%。

此外，SimilarWeb 數據顯示，Google 的搜尋引擎市占率較去年同期略為上升至逾 92%，基於 ChatGPT 技術的 Bing，市占率則較去年同期下滑 40 個基點至約 2.8%。

對 ChatGPT 等大型語言模型的關注度正在趨緩，凸顯出 Google 和微軟等公司在投資類似技術上所面臨的風險，這些科技巨頭斥資數十億美元，希望能藉 AI 技術建構新一代搜尋引擎。除了 Google 和微軟，輝達 (NVDA-US) 也向 AI 新創注資數億美元。

美銀分析師指出，ChatGPT 的下載量趨緩，表明相關技術可能暫時難以撼動 Google 在搜尋引擎市場的主導地位，企業也可能需要為大型語言模型尋找其他應用領域，例如新的廣告工具。

Post 也說，考量到 Google 的搜尋引擎市占率仍穩居龍頭，不必急於將大型語言模型整合到商業服務。

ChatGPT 的官方 App 今年 5 月正式上架，目前僅支援 iOS 設備，不過美銀分析師認為，即將推出的 Android 版 ChatGPT 可能有助於提高採納率。

除了 App 以外，ChatGPT 的網站訪問流量料也下滑。美銀分析師指出，6 月 ChatGPT 網站的訪問流量估將月減約 11%，每周訪問流量略高於 5100 萬次，僅占 Google 預期網路流量的 2% 左右。