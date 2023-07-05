ChatGPT全球訪問量首度下滑 泡沫化風險顯現

最新數據顯示，在全球掀起人工智慧（AI）熱潮的 ChatGPT，6 月全球訪問量下降 9.7%，不重複使用者也減少 5.7%，泡沫化風險顯現。

網路分析公司 Similarweb 的統計數據顯示，今年前五個月，ChatGPT 全球訪問量的成長率（與前月相比）分別為 131.6%、62.5%、55.8%、12.6%、2.8%，成長步伐逐步趨緩，6 月訪問量更下滑 9.7%，為其推出以來首見。

上月 ChatGPT 的全球不重複使用者減少 5.7%，訪客停留時間也縮短 8.5%。

今年以來，AI 在中國市場展現巨大活力，尤其是通用 AI。Wind 數據顯示，上半年 A 股 ChatGPT 指數的漲幅高達 71.77%，資金流入規模十分可觀。截至本週二（4 日），中國 10 億級參數規模以上的 AI 大模型，已經超過 80 個。

然而，同樣值得關注的是，產業泡沫化風險已經出現。據《證券日報》報導，天使投資人、資深 AI 專家郭濤說：「當前，中國 AGI 市場進入『百家爭鳴』時代，但同時已有泡沫化現象出現，例如新創企業估值虛高、上市公司大股東近期頻頻減持套現等，業界要警惕相關風險。」

深度科技研究院院長張孝榮也認為，通用 AI 技術整體仍不夠成熟度，技術商業化難度大，應用環節挑戰多。樂觀的市場預期，導致投資人過度看好產業潛力，一旦技術無法有效商業化，泡沫就可能破裂。

「目前來看，（中國）國內 AGI 產業已出現過熱端倪。」看懂平台 AI 算法專家黃頌表示，「一些公司推出的模型，無論從參數量還是實際效果看，都與真正意義上的大模型相去甚遠，『偽通用人工智慧』已經出現。」

專家均認為，適度泡沫化有利於行業發展，可幫助企業吸引更多資金，匯聚更多資源，但一旦有過熱趨勢，就需化解與引導。

「企業一定要找好自身定位。通用人工智慧業態豐富，不是非做大模型不可，其他細分領域也有好前景。」黃頌認為。

張孝榮則表示，中國 AGI 產業發展需要處理好監管與規範、技術創新與應用、產業合作、市場透明度、投資人教育等五大問題。