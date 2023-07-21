崇越落實企業永續發展 獲TSAA台灣永續行動獎

半導體材料通路大廠崇越 (5434-TW) 啟動低碳布局，深耕綠色產業、引進低碳產品與綠色生產模式，落實企業永續發展，榮獲「2023 第三屆 TSAA 台灣永續行動獎」金級肯定，今 (21) 日由崇越集團副董事長賴杉桂代表出席「2023 亞太永續行動博覽會開幕式暨頒獎典禮」接受表揚。

崇越集團聯合旗下「建越科技」、「嘉益能源」、「光宇工程」、「台螢實業」以及「安永集團」參與「2023 亞太永續行動博覽會」。

崇越指出，旗下安永集團從友善養殖作起，實踐負責任生產，落實「全魚利用」精神，將魚肉、魚骨、魚鱗、魚皮、魚頭、魚渣循環再利用，開發機能性食品「安永鱸魚精」及護膚商品「膠原潤澤面膜」、「膠原蛋白青春凍」。

安永萃取技術榮獲「東京創新天才國際發明展金牌」，採用黃金比例配方，以 AY-FPP 安永分段精準加壓萃取技術製成健康食品「安永鱸魚精 (健康御品)」，並開發 AY-EE 安永胜肽產製技術及 AY-PFF 安永寵物食品配方技術，將魚精萃取後的魚副產物回收再利用，研發胜肽與寵物食品；全魚利用率由 41% 提升至 82%，帶動循環經濟商機，榮獲「台灣永續行動獎 - 金級」肯定。

隨永續環境意識提升，溫室氣體排放揭露與管理為企業營運管理的重要議題。崇越集團投入碳排放管理，並協助行政院環境保護署，率先建立禽畜、水產動物萃取液 CFP-PCR 碳盤查準則，集團副董事長賴杉桂表示，公司承諾未來 5 年鱸魚精生產將減碳 3%，領先帶動同業落實負責任的生產。

另外，因應未來全球環保以及節能減碳趨勢，崇越集團旗下建越科技積極發展環保綠能及循環經濟業務，長期投資、研發符合最新環保法規的廢水處理技術與產品，解決高科技廠客戶的廢水處理難題，成功開發廢水處理回收系統、無塵室工程、綠色化學品等環保及廠務工程，並完成三項環保工程創舉。

台灣首座以觸媒系統處理半導體廠氨氮廢水工程案、台灣首座 TFT-LCD 面板廠設置全回收零排放系統，以及台灣首座全區採用低衝擊開發、智慧、低碳設計理念頻頻獲獎的水資源回收中心。

此外，崇越集團協助半導體、面板、光電廠，解決產業氟化鈣污泥去化困擾，每月成功將 1875 噸氟化鈣污泥回收再利用，製成 1125 噸人造螢石，提供國內外鋼鐵產業作為助熔劑使用，可有效降低煉鋼過程的能源需求，改善煉鋼品質，並減少廢棄物處理成本，落實循環經濟。

崇越今年上半年營收為 245.5 億元，為同期次高，其中環保工程佔營收近 15%。董事長潘重良表示，隨著客戶海外擴建新廠，已拿下新加坡廠水處理訂單，中國機電工程業務也成長數倍，後續相關環保工程營收的挹注，將顯著挹注公司獲利。