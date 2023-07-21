中國發改委發文 積極支持電子產品下鄉 應用國產AI

中國國家發改委、工信部等多部門在周五（21 日）聯合發布《關於促進電子產品消費的若干措施》，表示要加快推動電子產品升級換代，並積極支持電子產品下鄉。

這項措施的要點有如下幾點：

1. 鼓勵科研院所和市場主體積極應用國產人工智慧（AI）技術，提升電子產品智慧化水準；依托虛擬現實、超高畫值影片等新一代資訊技術，提升電子產品創新能力，培育電子產品消費新增長點。

2. 鼓勵企業創新經營業態，推廣家庭安防、智慧廚房、智慧睡眠、健康衛浴、空氣淨化等應用場景。

3. 擴大科研領域對方言、特定口音的語音識別技術投入，降低農村居民、中老年居民使用門檻，落實好網路應用適老化及無障礙改造專項行動方案有關舉措。

4. 持續推動家電下鄉，有序推進農村地區清潔取暖，提升農村用能電氣化水準和可再生能源比重。因地制宜，支持環保灶具、空氣源熱泵、燃氣壁掛爐、太陽能熱水器、家用儲能設備等綠色節能家電推廣使用。

5. 規範電子產品回收制度。落實生產者責任延伸制度。持續加強對二手電子產品收購企業的監督檢查，相關情況及時向市場公開。增強對非法拆解電子產品、非法流通二手零配件的打擊力道。

6. 加快完善個人資訊保護法律法規，嚴格落實手機、智慧家居、可穿戴設備等電子產品消費者信息保護政策，加快數據脫敏、合規利用的政策和行業標準制定，依法打擊企業不當利用個人隱私行為。

