〈台股盤中〉台積電大跌 指數最重殺300點 低接盤介入收復萬七大關

由於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 法說示警，半導體供應鏈庫存去化時間較原預期長，衝擊美股那指、費半指數均大跌，台股指數今 (21) 日連袂受衝擊，早盤一度大跌逾 300 點，最低來到 16859 點，盤中持續收斂跌點至 150 點左右，收復萬七大關，預估成交值放大至約 4300 億元。

台積電直指，AI 需求強勁，但不足以抵銷終端需求疲弱的影響，因此，不僅台積電 ADR 大跌 5%，台積電盤中也下跌 3%，造成台股跌點約 150 點。

在台積電的領跌下，大型電子股部份連袂走弱，聯發科 (2454-TW) 和日月光投控 (3711-TW) 均跌逾 3%，國巨 (2327-TW)、欣興 (3037-TW)、聯電 (2303-TW)、聯詠 (3034-TW)、廣達 (2382-TW)、南亞科 (2408-TW)、瑞昱 (2379-TW)、大立光 (3008-TW)、台達電 (2308-TW) 等均遭壓在盤下。

同時，台積電相關供應鏈反映，精材 (3374-TW) 跌 5%，三福化 (4755-TW) 跌 3%，中砂 (1560-TW)、環球晶 (6488-TW)、翔名 (8091-TW)、勝一 (1773-TW)、昇陽半導體 (8028-TW)、欣銓 (3264-TW)、台勝科 (3532-TW)、家登 (3680-TW)、弘塑 (3131-TW)、漢磊 (3707-TW)、合晶 (6182-TW)、宜特 (3289-TW) 等均跌 2% 上下。

不過，仍有強勢的族群表態，散熱相關股不受衝擊，持續走強，力致 (3483-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 亮燈漲停，泰碩 (3338-TW)、建準 (2421-TW) 均漲超過半根停板，協禧 (3071-TW)、業強 (6124-TW) 和雙鴻 (3324-TW) 漲幅在 2% 上下。

化肥族群今日有買盤進駐，東鹼 (1708-TW) 一度漲停，全宇生技 (4148-TW)、惠光 (6508-TW) 漲半根停板，興農 (1712-TW) 漲 2%。

個股方面也有不少強勢股，宏碁資訊 (6811-TW) 漲停，楠梓電 (2316-TW) 一度漲停，聰泰 (5474-TW)、力特 (3051-TW)、湧德 (3689-TW) 等均漲 7% 之上，叡揚 (6752-TW)、建榮 (5340-TW)、中華化 (1727-TW)、光群雷 (2461-TW)、易飛網 (2734-TW)、博磊 (3581-TW)、智捷 (8176-TW) 漲半根停板。

元大投顧表示，下周 FOMC 會議將登場，升息 1 碼早已是市場共識，投資人仍要留意會後聲明是否如預期走向升息尾聲的論調，就當前的通膨數據降溫，雖可正向看待，仍須密切追蹤聯準會政策和經濟數據動向。

同時，隨著美國財報周到來，科技巨擘將陸續公告財報，加上台積電法說提及下修今年營收預估，顯示產業逆風還在，預計未來企業財報表現，將持續影響股市波動幅度。