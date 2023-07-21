〈台股盤前〉台積下修展望ADR重挫 恐同步修正回測前波低點

台積電 (2330-TW) 昨日法說二度下修全年營收展望，台指期夜盤失守萬七大關。一度重挫 300 點，法人估，台股今 (21) 日恐同步面臨修正，短線恐回測前低 16593 點。

台積電第二季財報雖略優於市場預期，但第三季營收預估僅將季增 9.05%，低於市場預期，且因供應鏈庫存去化時間較預期長，二度下修今年美元營收至衰退 1 成。

台積電 ADR(TSM-US) 週四重挫 5.05%，台指期夜盤同步跳水，也衝擊美股科技指數表現，費半收跌跌 137.81 點或 3.62%、那指跌 294.71 點或 2.05%。另外，標普也跌 30.85 點或 0.68%，僅道瓊漲 163.97 點或 0.47%。

除了台積 ADR 走弱外，其餘台股 ADR 也全面收黑，日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.40%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 6.27%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.70%。

回顧台股昨日表現，廣達、緯創等 AI 族群回神，加上航空等傳產族群表態，指數小漲 48.45 點或 0.28% ，收 17164.89 點，成交量 3151 億元。三大法人賣超 54.23 億元，外資賣超 53.59 億元；投信賣超 15 億元，為連 6 賣；自營商翻多買超 14.36 億元。