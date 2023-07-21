〈紐約匯市〉美失業金人數意外降 7月後繼續升息預期轉濃 DXY連三紅

美元指數周四 (20 日) 連續三個交易日上揚，美國上周初領失業金人數意外下滑，反映就業市場強勁，再一次強化市場對聯準會(Fed)7 月之後繼續升息的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.55%，至 100.83。

美國勞工部表示，截至 7 月 15 日一周內，初次申領失業金人數減少 9000 人，至 22.8 萬，低於市場預期的 24 萬。

數據公布後，Fed 下周升息 1 碼後繼續升息的可能性小幅上升。聯邦基金期貨交易員預估，Fed 收緊政策的幅度自周三的 32 個基點升至 34 個基點。

ForexLive 首席外匯策略師 Adam Button 表示：「市場一直在尋找美國裁員的跡象，但一無所獲。今天的失業金數據再次強調，美國勞動力市場極其強勁，Fed 還有更多工作要做。」

其他數據顯示，美國 6 月成屋銷售跌至 5 個月低點，原因是成屋供應短缺，這導致銷售中位數降幅放緩。

歐元貶近 0.6% 至 1.1133 美元，連三日下滑。路透訪調經濟學家預期，歐洲央行 (ECB) 將在 7 月 27 日升息 1 碼，有少數經濟學家目前認為，9 月將再度升息。

英鎊貶逾 0.5%，報 1.2868 美元，自一周前觸及去年 4 月來最高水平後，英鎊已連續五個交易日走貶。

英國日前公布 6 月通膨率一年多來首度低於 8%，部分有助於緩解英國央行繼續大幅升息的壓力。英國主要抵押貸款利率也在周四出現近兩個月來首次下滑。

日元小跌 0.32%，至 140.05 日元兌 1 美元。日本政府將本財政年度通膨預期上修至 2.6%，遠超過央行的 2% 目標，反映物價增幅高於原先預測。

離岸人民幣勁揚 0.8%，至 7.1706 人民幣兌 1 美元，扭轉近期貶勢。中國央行周四維持貸款市場報價利率 (LPR) 不變，並上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，允許企業繼續利用海外市場籌集資金。

截至台灣時間周五 (21 日) 約 6:00 價格: