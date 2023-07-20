電視面板7月漲勢延續 中大尺寸報價創逾1年多新高

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 7 月下旬面板價格評析，電視面板需求續強，推升漲勢延續，其中，55 吋價格來到 19 個月新高，顯示器以消費性機種為主或是二三線品牌被調漲的機率較高；筆電 TN 面板價格也呈現微幅上漲。

集邦研究副總范博毓說明，進入第三季後，電視面板採購動能持續增強，整體採購動能仍可維持增長趨勢，預計將季增 7-8%。在需求增長下，面板廠對漲價的信心也更充足，對於第三季力拚電視面板轉虧為盈的態度也更堅定。

因此，集邦認為，7 月份電視面板價格漲勢可望延續，目前預期 32 吋漲 2 美元，43 吋漲 3 美元，50 與 55 吋分別漲 6 元，65 吋漲 7 美元，75 吋漲 8 美元。其中，65 吋均價創 15 個月高，55 吋來到 19 個月新高，43 吋、32 吋也創 14 個月高。

顯示器面板則接續前幾個月的價格的調漲，范博毓分析，各家面板廠在 7 月依然釋放持續調漲價格的想法，不過目前商務機種市場需求依然疲弱，僅消費機種市場需求較活絡。以消費性機種為主的品牌或是規模較小的二三線品牌被調漲的機率較高，價格上漲的幅度預期也不會太大。

集邦預期，7 月顯示器面板價格，Open Cell 產品調漲約 0.2-0.5 美元不等；模組產品上，21.5 吋調漲 0.2 美元，23.8 吋調漲 0.2 美元，27 美元仍維持持平。

至於筆電面板，范博毓指出，雖然面板廠開始釋放調漲價格的想法，但因為第二季品牌客戶在庫存逐漸去化下，加大面板採購需求，出貨季增超過 30%，但進入第三季，品牌客戶對於下半年的需求抱持較謹慎的態度，面板出貨預計季增僅約 3%，預期與面板廠在價格調漲上仍將有一番角力。

目前觀察到低階 TN 產品無論是 HD 或是 FHD 機種的需求都較高階 IPS 機種需求好，預估品牌客戶多半可接受 TN 面板價格微幅上漲。集邦預期，7 月筆電面板價格，主流尺寸 14 吋與 15.6 吋 TN 機種價格可望微幅上調 0.1 美元，至於 IPS 機種則仍維持持平水準。

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪先前也指出，部分消費性產品恢復得非常好，也看到部分 IT 面板價格開始小幅調整，客戶也積極布局下半年到明年的新產品。