渣打看弱美元 預估未來一年美元指數回測100.8

通膨降溫，全球主要央行可望放緩貨幣緊縮政策，渣打銀行財富管理團隊預期，美元指數未來 3 個月目標價 102.4，之後可能持續下行，預估未來 12 個月重新測試 100.8。

在日元部分，日本央行不急於推動貨幣政策正常化，可能使美元兌日元維持在 139-140 元區間，不過由於日本通膨走高和近期工資上漲，也代表日本央行調整殖利率曲線控制政策的壓力始終存在，預估美元兌日元未來 12 個月可能回落到 125 到 130 區間。

而中國央行近期寬鬆政策導致美中利差擴大，預計美元兌離岸人民幣短期內將升至 7.20，不排除向上測試 7.30 關卡；不過預期離岸人民幣可能受惠於下半年中國大陸成長回溫和潛在的資金回流，未來 12 個月，美元兌離岸人民幣可能回貶至 7.00-7.08。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪說，已開發國家面臨經濟衰退風險，預期通膨逐漸獲得控制後，主要央行將放緩甚至扭轉貨幣緊縮政策，因此相對看包括美元政府債及優質公司債等債券資產。

劉家豪表示，由於美國經濟指標放緩和金融緊縮壓力浮現，聯準會升息周期來到尾聲。預期未來 12 個月美國 10 年期公債殖利率將可能降至 3.00-3.25% 區間，基準利率走低有利於債券資產價格表現。

渣打銀行財富管理團隊表示，看好亞洲美元債券以及成熟市場投資級政府債觀點；維持成熟市場投資級公司債券基本配置的觀點。相對看淡成熟市場非投資級企業債券、新興市場當地貨幣債券，以及新興市場美元政府債券。



