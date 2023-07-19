爭取英國監管機構批准 微軟收購動視暴雪期限將延長至10月18日

動視暴雪 (ATVI-US) 周三 (19 日) 表示，由於微軟 (MSFT-US) 正在努力獲得英國反壟斷機構的批准，該公司已將微軟以 690 億美元收購的截止日期延長至 10 月 18 日。

這家《決勝時刻》發行商表示，如果交易未能在 8 月 29 日之前完成，兩家公司還同意將交易終止費從 30 億美元提高到 35 億美元。9 月 15 日之後，該費用將進一步升至 45 億美元。

這兩家美國企業最初同意在 7 月 18 日之前完成交易，但美國監管機構阻止收購以及英國推動重組的努力，推遲了交易的完成。

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 曾兩度提出暫時停止該交易的請求，第一次被聯邦法官拒絕，第二次被上訴法院拒絕。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 原先也決定阻止該交易，但在美國法院的裁決讓英國變成獨自反對後，上周改變立場，將最終裁決的最後期限延長至 8 月 29 日。

兩國監管機構對該交易都有不同的擔憂。

FTC 表示，這筆交易可能會讓微軟降低動視暴雪的遊戲質量，或改變在任天堂和索尼集團公司的 PlayStation 等競爭對手遊戲機上的玩家體驗，並操縱定價或改變動視暴雪內容的取得條款或時間。

CMA 質疑該交易是否會阻礙雲端遊戲行業的競爭。雲端遊戲可讓用戶使用訂閱服務在任何設備上玩遊戲，例如提供多種遊戲選擇的 Xbox Game Pass。

為了回應這些擔憂，微軟宣布在交易完成後向競爭對手提供為期 10 年的授權協議。最新的一項是與索尼集團達成協議，將《決勝時刻》保留在 PlayStation 上。PlayStation 是微軟 Xbox 的最大競爭對手。