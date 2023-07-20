威宏- KY看好下半年營運逐季成長 擬發債籌資4億元

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 2023 年 6 月營收達 7.82 億元，創今年新高，同時，威宏 - KY 也預估下半年在運動、輕奢產品出貨帶動之下，業績可望逐季成長；公司擬發行有擔保可轉換公司債 (CB) 籌資 4 億元，其用途在償還銀行借款及充實營運資金。

威宏 - KY 今 (2023) 年 6 月營收 7.82 億元，月增 11.58%，年減 5.39%，2023 年第二季營收 22 億元，季增 28.08%，年減 7.23%，2023 年 1-6 月營收 39.18 億元，年減 4.07%。

威宏 - KY 主管指出，目前運動、輕奢兩大事業庫存已降至合理水位，且分別受惠巴黎奧運商機開始發酵，輕奢精品則因去年消費力道受通膨影響疲軟，今年已見明顯回補趨勢，兩大品牌客戶持續下單挹注下，下半年可望逐季成長，並推升單月營收重回年增走勢。

威宏 - KY 進一步表示，受惠於全球旅遊業持續復甦及國際航班增加，加上暑假出遊人數上升，行李箱、精品包袋等汰換新購潮持續，對輕奢精品包袋事業群產生正面助益。根據主要客戶之一 TUMI 母公司新秀麗（Samsonite）釋出的市場訊息顯示，目前亞洲地區銷售淨額復甦步伐明顯加快。

運動產業方面，威宏 - KY 指出，美系大客戶 NIKE 於日前財務報告説明會上表示，北美和大中華地區庫存數量均下降雙位數，顯示終端市場消費力度正逐漸回溫。威宏表示，下半年起 2024 年巴黎奧運商機持續發酵，運動包袋和周邊裝備等產品將迎來更多需求，相關訂單拉貨動能明顯提升，整體運動事業群營運前景可期。

為配合國際品牌客戶分散生產地區風險政策，威宏 - KY 積極擴大並優化東南亞基地區域化佈局，公司持續受惠品牌客戶去集中化之轉單效益，並透過適當調整產能配置，爭取更高獲利空間。

其中越南德御具備成熟的高爾夫球袋生產製程，對訂單掌握度較高，相關訂單持續從中國大陸轉移至當地生產，其轉單優勢更為明顯；目前柬埔寨廠已於第二季起逐步投入 NIKE 產線生產，透過優化管理與生產動線提升生產效率和產能利用率，未來將成為集團旗下最大調度及生產中心。

威宏 - KY 2023 年第一季營收 17.18 億元，毛利率 18%，季減 5 個百分點，年增 1.35 個百分點，稅後純益 8446 萬元，季減 44.07%，年增 30.25%，每股純益爲 1.4 元。