威宏1月營收4.88億元 輕奢精品包袋訂單保持一季以上能見度

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (7) 日公布最新營收，2023 年 1 月營收 4.88 億元，月減 26%，年減 22.29%，威宏目前在手訂單來看，輕奢精品包袋訂單保持至少一季以上能見度的穩定挹注，運動相關產品也持續發生美國客戶將生產移出中國的轉單效益，公司樂觀兩大事業今年仍能維持成長走勢。

威宏 - KY 去年前三季營收 64.02 億元，稅後純益爲 4.85 億元，年增 26.86 倍，每股純益爲 8.09 元。在訂單加持及新增生產挹注之下，威宏公司樂觀看 2023 年營收可望能有雙位數的成長。

威宏 - KY 指出，全球國際商務與旅遊活動持續熱絡，推升行李箱、輕奢與精品包袋的消費動能，既有客戶包括 LONGCHAMP、HUGO BOSS、AWAY 等今年訂單將持續穩定挹注，而 TUMI 泰國廠訂單更已排單至第二季末，且除現有客戶外，過去受限公司產能滿載而未能接單的中高階美系精品包袋新客戶，去年已完成柬埔寨廠區整併後，今年內將開始接單，預計美系精品包袋新客戶的挹注，今年即可貢獻營收。

威宏 - KY 指出，運動事業方面，裝備部份預期可保持穩健，包袋則由於美國客戶持續推動生產外移中國政策，威宏位於越南的德御廠將有機會受惠轉單效益，使過去集中在中國生產的高爾夫球袋訂單，將陸續移轉至已具備成熟高爾夫球袋產線的越南德御生產基地，威宏將持續招募當地員工、擴增產線以因應轉單需求。

展望 2023 年，威宏 - KY 因疫情影響而推遲的海內外相關事業併購計畫，可望在今年內展開推進。