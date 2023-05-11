威宏-KY生產基地整併效能顯現 首季獲利年增3成EPS 1.4元

威宏-KY董事長洪永裕。(鉅亨網記者張欽發攝)
威宏-KY董事長洪永裕。(鉅亨網記者張欽發攝)

運動裝備及精品包袋製造商威宏 - KY(8442-TW) 今 (11) 日公布最新獲利， 2023 年第一季稅後純益 8446 萬元，季減 44.07%，年增 30.25%，每股純益爲 1.4 元，主要在學習曲線都已到達甜蜜點，使生產良率明顯提升。

威宏 - KY 苜季營收 17.18 億元，毛利率 18%，季減 5 個百分點，年增 1.35 個百分點，稅後純益 8446 萬元，季減 44.07%，年增 30.25%，每股純益爲 1.4 元。

威宏 - KY 指出，公司積極拓展東南亞生產基地布局有成，並持續受惠國際大廠要求生產移出中國之轉單效益，今年柬埔寨廠區可望成為集團旗下最大轉運調度與生產基地，因東南亞人力成本較低，將有助推升毛利率。

同時，威宏 - KY 預估，今年上半年旅行箱與輕奢包袋等需求，會是主要的成長動能，全年可維持穩健成長，下半年因終端庫存去化及 2024 巴黎奧運商機開始發酵，將帶動運動包袋及護具配件等訂單明顯回溫，挹注全年營運表現穩定向上。

威宏 - KY 去年上半年起的營運復甦，2022 年全年營收獲利均創歷史新高，稅後純益 6.36 億元，年增 7.44 倍，每股純益 10.61 元，擬配息每股 5 元，

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