遠東生技明登興櫃 保健品需求帶動全年營運續揚

遠東生技 (6886-TW) 將於明 (27) 日登陸興櫃，參考價 37 元，董事長闕壯群今 (26) 日在興櫃前業績發會上提到，今年保健品需求大幅增長，第二季訂單能見度高，加上新產品上市、APP 啟用，全年營運維持成長。

闕壯群提到，過去三年受惠疫情紅利，許多新產品、新利基產品銷售量倍增，加上歐洲客戶對抗病毒保健品需求大增，推升近三年營收、獲利成長。

展望今年，闕壯群表示，雖然第一季受到景氣與防疫產品下滑，衝擊營收表現，不過隨著後疫情時代來臨，保健食品需求增加，第二季訂單能見度高，全年營運有望持續成長。法人估，第二季營收年增福有望轉正，期望彌補第一季缺口，全年毛利率維持去年水準。

遠東生技外銷營收占比約 7 成，其中利用藍藻研發出的保健品，經過歐洲客戶試驗後可做為抗病毒產品，去年銷售量倍數成長，單一客戶營收比重也達到三分之一。

研發副總陳亦翔補充，藍藻製作出的抗病毒產品，除了受到歐洲青睞外，目前也與萬芳醫院合作展開臨床試驗，收案人數已過半，若最終臨床試驗數據符合預期，有望進一步帶動銷量增加。

除了保健品、抗病毒產品外，遠東生技也與兄弟公司菲比克生醫公司合作，將藻類進行新藥開發，適應症鎖定肝臟發炎、肝硬化與 B 型肝炎，近期已向台灣 TFDA 提出人體臨床試驗申請。

遠東生技的發展是由傳統農業生技躍升至現代精準生物科技，專注於微藻生技新應用開發，以微藻保健食品為基礎，並持續發展包括生醫檢測、抗病毒應用、環保固碳利用、再生醫學 API 開發等領域，提供研發、生產、銷售等完整產業鏈服務。

此外，以藻膽蛋白跨入生醫材料領域，尤其生醫等級的藻紅蛋白獨步全球，目前更延伸至精準健康照護和再生醫學等領域，提供培養幹細胞時，新型物細胞培養基和生物支架等商品。

遠東生技實收資本額 2.78 億元，去年全年營收 3.79 億元，年增 19.2%；稅後純益 9066 萬元，年增 175.7%，每股純益 3.63 元。