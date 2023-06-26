全球保健品需求顯著增 大江積極增加新品提升營運

大江生醫 (8436-TW) 今 (26) 日宣布，旗下產品在日本東京發明獎奪下三面金獎獎牌，董事長林詠翔表示，目前全球對保健品需求顯著增長，公司也持續積極開發新產品，對於今 (2023) 年營運樂觀看待。

大江營運擺脫谷底後，今年累計營收已恢復成長，林詠翔指出，公司長期為全球客戶打造高效能產品，專注於 CDMO(委託開發暨製造服務) 的商業模式，透過獨特的產品設計、先進的科學驗證和人體臨床試驗，確保消費者能夠從公司設計和製造的產品中獲益。

此外，大江提供各國客戶從設計到製造零時差的一站式服務，在近期上海美容博覽會、上海亞洲天然及營養保健品展會中備受矚目，而此次在日本東京發明獎奪下三面金獎的產品分別為印地安娜娜 (鳳梨) 萃取、燃脂益生菌 TCI757 以及白皙果萃取。

其中，白皙果萃取是透過大江的獨家萃取技術，提取白皙果中的礦物元素與多酚、多醣類化合物，經高效的濃縮製程，將精華完整保留於白皙果萃取中，經細胞實驗證實可以提升肌膚對環境傷害的保護力，改善暗沉及淨白肌膚。

燃脂益生菌 TCI757 於細胞實驗數據顯示，能顯著促進新陳代謝以及提升身體強健，適合運動健身以及訴求窈窕人群使用。印地安娜娜萃取則是嚴選台灣南投的土鳳梨特殊部位進行萃取，經過分析印第安娜娜萃取物能顯著幫助調理及賦活肌膚。