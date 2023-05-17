晨暉攜手韓保健品代工廠 拓展乳酸菌原料市場

晨暉 (1271-TW) 今 (17) 日宣布，與韓國保健食品代工大廠 COSMAX BIO 合作，攜手拓展益生菌應用新領域，合作推廣 NTU 101 乳酸菌原料並強化 NTU 101 乳酸菌競爭力。

韓國 COSMAX BIO 為韓國美容及保健產品製造龍頭科絲美司集團 (COSMAX Group) 旗下公司，也是韓國排名前三大的保健食品 ODM/OEM 大廠，具有深厚的研發能量與多項專利研發技術，生產多種保健功能食品，並為賀寶芙、正官庄、LG 生活健康等多個國際知名品牌進行保健食品代工。

晨暉將以專利 NTU 101 乳酸菌菌株研發能量，結合 COSMAX BIO 的生產製造及銷售優勢，雙方可利用資源互補，目前已在台灣三軍總醫院共同開展 NTU 101 乳酸菌應用於體重和體脂管理之人體臨床試驗，未來亦將向韓國 KFDA 申請相關保健食品原料認證。

此外，NTU 101 目前也同步於台北醫學大學附設醫院及雙和醫院等多個醫院及中心進行兒童異位性皮膚炎輔助改善之效果探討的隨機雙盲人體臨床試驗，期許透過新的功效開發及堅實的科學臨床驗證，來達到 NTU 101 的加值與增加其市場需求。

晨暉表示，NTU 101 乳酸菌經實驗證實，有助調整腸道菌相、預防胃黏膜損傷、改善腸胃蠕動等，後續透過臨床實驗實證對體脂管理及兒童異位性皮膚炎輔助改善之效果探討。