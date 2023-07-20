東元攜手GE拿下台電新建工程標案 2027年上半年完工

東元 (1504-TW) 今 (20) 日宣布，攜手國際高壓設備大廠 GE，以新台幣 44.6 億元拿下台電 STATCOM(靜態同步補償器)新建工程案，規劃 2027 年上半年完工。

台電推行的強化電網韌性建設計畫，預計 10 年內投入超過 5000 億元，其中彰工升壓站及永興開閉所 161kV STATCOM 統包新建工程，是全台規模最大的案場，規模達 400MVAR，佔台電自建 STATCOM(靜態同步補償器) 容量比重 50%，是指標性案件。

東元董事長邱純枝表示，東元以電力工程方面的實力與實績，結合優異性能高壓設備的國際大廠 GE 組成堅強的團隊，順利拿下此標案，將如期如質完成相關電網強韌建設，提供國人穩定的電力供應。

東元指出，團隊在離岸風電變電站工程已累積 2.5GW 建量，為國內市占第一；而台電規模最大的龍潭超高壓變電所儲能系統工程，也是由東元與國際大廠承包，都成為競標優勢。

東元表示，看準未來離岸風電變電站配套措施需求，除了累積儲能系統工程、STATCOM 工程等電力工程實績，也將爭取海上變電站、碳捕捉等商機。

此外，受惠台電韌性電網政策，東元智慧能源事業群近年營收成長可觀，目前在手訂單已逾台幣 300 億元，近期更參與多項電力系統穩定工程，為未來台灣再生能源的供電穩定做好準備。