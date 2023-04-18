東元掌握節能減碳需求 營收成長延續 IDC工程取單倍增

東元 (1504-TW) 公布營業報告書，董事長邱純枝表示，掌握節能減碳需求，佈局能源轉型與電氣化新商機，才能延續營收成長，其中，IDC 工程業務今年取單將翻倍成長。

邱純枝指出，今年全球經濟前景，後疫情時代面臨全球通膨、需求減緩、調節庫存等不利因素，行政院主計總處預測國內經濟成長率為 2.12%，唯有掌握節能減碳需求，才能延續營收成長。

展望今年旗下三大事業群，機電系統暨自動化事業方面，東元提到，美國預計 2050 年實現碳中和、台灣預計 2050 年淨零轉型，產業將加重節能、儲能、智慧系統整合等綠色製程設備投資推動。

此外，美國市場除了 Oil & Gas 輸配管線加壓站電氣化及鋼鐵業、石化業之廢熱發電系統外，也充分掌握 E-Skid、綠色運輸、氫能等新能源市場之衍生商機，持續擴大營收。

智慧能源事業群方面，5G、大數據、雲端服務的普及，預期 IDC 工程業務在國內外市場成長強勁，IDC 工程總取單規模已超過 170MW，目標今年在新客戶、新市場取單成長翻倍。

另外，再生能源離岸風電今年計畫進一步爭取海上變電站工程與商機，未來不僅可提供 GIS 開關設備、備用發電機，更將與 ABB 合作，提供離岸風電開發商海上與陸上的「預裝式電器間 (E-House)」解決方案。

至於創能、儲能業務，受惠台灣再生能源政策，去年再生能源發電佔比已達 8.6%、較同期成長 36%，目標 2025 年再生能源，佔發電比達 20%，

空調暨智慧生活事業群方面，東元持續聚焦提供全域式智慧空調及能源管理，貢獻 ESG 碳中和的新生活，推出變頻冷凍冷藏機組，對於食品工廠及宅配低溫物流廠解決冷藏冷凍速冷保鮮需求。

技術策略以 AI 技術提供冷凍空調節能系統，進而以冷媒量子技術，提升食安技術與冷力彈性調配，推出可變多溫層冷凍庫等新產品，預期營收持續成長。