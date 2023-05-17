東元三大事業群Q2成長 毛利率維持上季高檔水準

東元 (1504-TW) 今 (17) 日舉行法說，看好機電系統、智慧能源、智慧生活三大事業體第二季都會比上季成長，毛利率則會進入平穩期，第二季毛利率會與上季的 24.35% 相當。

董事長邱純枝表示，第二季整體景氣、風險較多，所以外界看法會比較保守，不過從東元來看，毛利率已經維持高檔，此外，公司去年訂定三年營運目標，營收要增加 200 億元，今年確保營收達成率已達 90%，明年看法也很樂觀。

各事業體展望方面，機電系統第二季業績將呈現季增、年增表現，其中，節能相關產品第一季營收成長 23%，預估全年營收貢獻達 60 億元；北美市場受惠政府能源政策、新能源商機，今年成長力道強勁，目前北美在事業體營收比重提升至 31%，預期今年營收還會再擴大。

另外，電動車動力系統今年營收貢獻，會是去年的三倍或是更多，加上一旦打入車商供應鏈，訂單會持續延續，電動巴士訂單動能也將延續至明、後年。

智慧能源方面，第二季業績同樣呈現雙增表現，由於前幾年的接單項目，今年進入執行期，預期全年業績會成長 20-30%；此外，工程及設備在手訂單超過 250 億元。

另外，新陸域取得離岸風電變電站統包工程 500MW 營收貢獻 55 億元，由於此工程為第三階段第一期，預計 2026-2027 年會開始動工並開始認列營收。

智慧生活部分，家電、物流仍受到景氣衝擊，第二季業績會比去年同期下滑，但仍會比第一季成長，其中商用空調會是主要成長動能，下半年成長力道較為強勁。