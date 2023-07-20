〈財報〉成本降低 無菸產品需求旺 菲利普莫里斯上季獲利超預期

由於菸草和勞動成本下降，以及對其無菸 Zyn 和 IQOS 產品的需求依然強勁，菲利普莫里斯國際公司 (PM-US) 上季獲利超出分析師的預期，並調升全年獲利財測的下限。

去年 12 月，隨著年輕消費者越來越喜歡傳統可燃捲菸的替代品，菲利普莫里斯公司收購了捲菸公司瑞典火柴 (Swedish Match)，以分享流行的無菸無吐式袋裝尼古丁產品。

該公司周四 (20 日) 表示，截至 6 月 30 日當季，Zyn 在美國的出貨量成長 50% 以上。

根據與奧馳亞集團 (MO-US) 的協議，從 2024 年中期開始，菲利普莫里斯將擁有在美國獨家行銷和銷售 IQOS 產品的權利。該產品是加熱香菸而非燃燒香菸。

該公司表示，6 月底 IQOS 用戶總數較 3 月增加 140 萬，總數達到 2720 萬。

根據 Refinitiv 的數據，其第 2 季調整後每股獲利 1.6 美元，超過分析師平均預期的 1.47 美元。

淨收入成長 14.5% 達 89.7 億美元，超出預期的 86.5 億美元。

去年供應鏈受阻導致運費和原材料成本上漲，這家擁有 176 年歷史的公司也受惠於傳統可燃捲菸價格上漲。

菲利普莫里斯現在預計這些壓力將在今年下半年緩解，從而使該公司能夠調升全年獲利財測的下限。

該公司將每股獲利下限從 6.1 美元提高至 6.13 美元，同時將上限維持在 6.22 美元。