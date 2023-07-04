在美中概股普漲 那斯達克中國金龍指數大漲2%

在美中概股周一（3 日）收盤普遍上漲，那斯達克中國金龍指數大漲 2%，利多是 6 月交車量報喜，激勵新能源車族群大漲，且美國財長葉倫本周將訪問北京。

那斯達克中國金龍指數周一收盤勁漲 2.12%，京東漲 2.99%，拼多多漲 3.11%，蔚來漲 3.46%，小鵬漲 4.17%，理想漲 3.42%，嗶哩嗶哩漲 4.17%，百度漲 4.69%，網易漲 2.71%，騰訊音樂漲 2.03%，愛奇藝漲 1.12%。

小鵬在上周六表示，6 月小鵬共交付新車 8,620 輛，較 5 月增長 15%，連續第五個月正成長，其中 P7 車型總交車量較前月增長 17%。小鵬第 2 季累計交付新車 23,205 輛，較第 1 季激增 27%。

理想近日也公布 6 月交車數據，共計交付新車 32,575 輛，月度交車量首次突破 3 萬輛，較一年前暴增 150.1%。今年第 2 季，理想累計交付量達到 86,533 輛，年增 201.6%。

此外，美國國務卿布林肯前腳剛走，美國財政部就在周日晚間宣布，葉倫將在周四訪問北京，將拜會中國高階官員，討論如何管控兩國關係，凸顯拜登政府努力恢復美中溝通管道。

中國財政部也在周一發布公告，但只有寥寥數語：「經中美雙方商定，美財政部部長葉倫將於 7 月 6 日至 9 日訪華」。中國外交部發言人汪文斌也僅表示，中美就各層級對話與交往保持著溝通。

