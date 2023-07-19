〈財報〉商業地產減記 出售GreenSky部門 高盛上季獲利大減58%

高盛 (GS-US) 周三 (19 日) 公布的上季獲利低於分析師預期，原因是與商業房地產相關的減記以及出售其 GreenSky 貸款部門。

該公司第 2 季業績與 Refinitiv 分析師預期比較如下：

●每股獲利 3.08 美元，低於預估的每股 3.18 美元

●營收 109 億美元，略高於預期的 108.4 億美元

該行表示，第 2 季獲利大減 58% 至 12.2 億美元，合每股 3.08 美元，原因是交易和投資銀行業務大幅下滑，以及 GreenSky 和房地產相關的虧損，每股獲利減少約 3.95 美元。全公司營收下降 8% 至 109 億美元。

該公司披露了與 GreenSky 相關的 5.04 億美元減值和 4.85 億美元的房地產減記。這些費用納入其營運支出項目，該項目成長 12%，達到 85.4 億美元。

由於投資銀行和交易活動持續低迷，高盛最重要的業務面臨著嚴峻的環境。除此之外，高盛還警告投資人有關商業房地產的減記和與計劃出售金融科技部門 GreenSky 相關的減值。

與更加多元化的競爭對手不同，高盛的大部分收入來自不穩定的華爾街活動，包括交易和投資銀行業務。這可能會出現市場繁榮時的巨額回報和市場蕭條時的表現不佳兩種極端現象。

該行本季有形普通股股東權益平均回報率僅有 4.4%；這是一項關鍵績效指標。遠低於其自身至少 15% 的回報率目標，也低於包括摩根大通 (JPM-US) 和摩根士丹利 (MS-US) 在內的競爭對手。

高盛表示，本季交易收入將下降 25%。由於 Fed 升息期間發行和 IPO 減少，投資銀行業務一直疲軟。但競爭對手摩根大通上周發布優於預期的交易和銀行業務業績，宣稱本季末活動有所改善，因此高盛本季業績可能會超出其財測。