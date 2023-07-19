〈財報〉投資產品需求穩定 那斯達克上季獲利超過預期

由於對其投資相關產品和反金融犯罪軟體等資本市場解決方案的持續需求，交易所營運商那斯達克 (NDAQ-US) 周三 (19 日) 公布的第 2 季獲利超出預期。

近年來，該公司調整其業務模式，從市場敏感業務如交易所 IPO 上市費用和交易轉向金融科技服務。

這種業務多元化幫助這家跨大西洋交易所營運商減輕了美國 IPO 市場去年因利率上升和劇烈波動而惡化的影響。

雖然主要銀行和交易商高管現在已經開始看到 IPO 市場「重新萌芽」，激發了潛在復甦的希望，但今年至今，那斯達克證券交易所的數十億美元的上市交易尚未回歸。

該公司解決方案業務本季收入較去年同期成長 6%，達到 6.74 億美元；而其交易服務部門收入下降 1%，為 2.5 億美元。

根據 Refinitiv IBES 數據，那斯達克截至 6 月 30 日當季調整後每股獲利為 71 美分，超過分析師預期的每股 66 美分。

當季淨收入成長 4%，達到 9.25 億美元。

本季共有 23 家公司透過 IPO 在那斯達克股票市場上市。相較之下，一年前同期有 38 家。

根據 CEO 佛瑞德曼 (Adena Friedman) 的多元化戰略，那斯達克在本季與 Thoma Bravo 旗下軟體公司 Adenza 簽署 105 億美元史上最大一筆交易。

該交易對該股造成打擊，自 6 月宣布以來已下跌 11%。分析師當時警告，該公司可能為一項相對不知名的資產支付了過高的價格。