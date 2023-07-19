〈力積電法說〉總座謝再居：Q3營收季減個位數機率高 下半年可能虧損

晶圓代工廠力積電 (6770-TW) 今 (19) 日召開法說，總經理謝再居表示，整體來看，還是缺少長期需求好轉的訊號，第三季營運估與第二季變化不大，保守看待將小幅震盪，營收估季減個位數，下半年毛利率可能再下滑 1-2 個百分點，若無業外收益，確實有微幅虧損的可能。

謝再居指出，客戶歷經近半年的庫存調整，第二季陸續有驅動 IC、CMOS 影像感測 IC 需求短單浮現，但還未看到像過去超過一季的長單，整體仍缺少長期需求轉好的訊號，IDM 客戶對特殊邏輯晶片，車、工規電源管理晶片及 RF 晶片需求雖持穩，但企圖心已緩和。

力積電第二季產能利用率約 60-62%，其中 8 吋優於 12 吋。謝再居認為，第三季營運狀況變化估也不大，由於進入後通膨時代，歐美市場消費心理保守、中國經濟短期也疲弱，市場氣氛很難立即好轉，對第三季展望保守看待，營收下跌個位數百分比可能性較高。

就下半年整體來看，謝再居表示，產能利用率估維持上半年水準，但因上半年有較高單價產品出貨，導致下半年毛利率可能稍微萎縮、影響 1-2 個百分點；面對營運可能微幅虧損，公司有撙節開支計畫，將調整產線配置。

各應用市場方面，謝再居表示，記憶體三大原廠減產效益顯現，主流產品 ASP 已回穩，市場最壞情況已過去，且中國大陸解封後出現網通標案需求，客戶對美光有禁令疑慮，提高對力積電的利基型記憶體需求採購意願，帶動利基型產品 ASP 也回穩。

力積電也指出，驅動 IC、HV、CMOS 影像感測器上半年需求已落底，第三季開始回溫，而分離式元件、電源管理晶片則將在第三季落底。

